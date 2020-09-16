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Aktüel Macaristan'da "Annemin Yarası" filminin gösterimi yapıldı
Aktüel

Macaristan'da "Annemin Yarası" filminin gösterimi yapıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-16 00:24:21 -
Macaristan'da "Annemin Yarası" filminin gösterimi yapıldı

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Türk yapımı ''Annemin Yarası'' filminin gösterimi gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Sinemacılar Birliği, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Macaristan Ulusal Kültür Fonu'nun (NKA) iş birliği ile gerçekleştirilen etkinlikte yönetmenliğini Ozan Açıktan'ın yaptığı ''Annemin Yarası'' adlı film sanatseverlerle buluştu.

YEE Kültür ve Sanat Koordinatörü Johanna Török Abdikoğlu, Urania Ulusal Film Tiyatrosu'nda gerçekleştirilen etkinlikle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, YEE'nin desteğiyle bir Türk filminin Macaristan'da gösterilmesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Macar Küratör Ivan Forgac'ın, Türk Dünyası Sinemacılar Birliği, YEE ve NKA'nın desteği ile Türk halklarına ait filmlerin gösterimini üstlendiğini kaydeden Abdikoğlu, gösterimi yapılan ''Annemin Yarası'' filminin ise Türkiye'yi temsil ettiğini belirtti.

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