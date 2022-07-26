Macaristan Merkez Bankası’ndan 14 yıl sonra bir ilk

Macaristan Merkez Bankası, forintteki değer kaybı ve enflasyonun 20 yılın en kötü seviyesine çıkmasıyla politika faizini 2008’den bu yana ilk kez yüzde 10’un üzerine yükseltti.

Banka beklentilere paralel olarak faizi 100 baz puan artışla yüzde 10,75’e çıkarttı. Bloomberg anketine katılan 15 analistten 9’u da faizin yüzde 10,75 olmasını, 5 analist daha ufak montanlı artış bekliyordu.

Forint bu sene en kötü performans gösteren para birimlerinden biri oldu. Para birimi, Euro karşısında yüzde 7,8 düştü. Ülkede enflasyon da geçen ay yüzde 11,7 ile 24 yılın zirvesine yükseldi.

ABD ve Avrupa Merkez Bankalarının sıkılaşması, para birimi ve diğer Macar varlıklarına baskı yapıyor. Bu da daha fazla faiz artışı beklentisini gündeme getiriyor.

Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Barnabas Virag geçen ayki toplantıda faiz artış döngüsünün sonuna gelindiğini söylemek için erken olduğunu, enflasyonun zirveyi henüz görmediğini belirtmişti.