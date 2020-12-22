  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak
Aktüel

Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-12-22 22:17:08 -
Macaristan Kovid-19'a karşı aşılamaya 27 Aralık'ta başlayacak

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, Macaristan'da, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılamanın pazar günü başlayacağını söyledi.

Bakan Gulyas, düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, Macaristan'a ilk etapta Avrupa Birliği'nden (AB) 5 bin 500 doz aşının ulaşacağını ancak bu sayının ilerleyen günlerde artacağını kaydetti.

Gulyas, ülkede 27 Aralık itibarıyla sağlık çalışanlarının aşılanmaya başlanacağını ve önceliğin yoğun bakım bölümlerinde görevli kişilere sağlanacağını söyledi.

Macaristan'ın aşıyla ilgili AB'nin yanı sıra Çin ve Rusya ile de görüştüğüne dikkat çeken Gulyas, "Hedefimiz, etkili ve güvenilir aşıya ulaşmak. Hükümet bugüne kadar 17,5 milyon doz aşı sipariş etti." dedi.

Virüsün tüm Avrupa genelinde yayılmaya devam ettiğini, kendilerinin de önlemleri arttırdıklarını kaydeden Gulyas, bugüne kadar 300 bin kişinin aşı olmak için başvuru yaptığını ifade etti.

Gulyas ayrıca İngiltere'de Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyonunun tespit edilmesinin ardından ülkesinin de diğer birçok AB ülkesi gibi İngiltere ile uçuşları durdurduğunu sözlerine ekledi.

Macaristan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 1238 yeni vaka görüldü. Bugüne kadar 306 bin 368 vakanın tespit edildiği ülkede, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 artışla 8 bin 462'ye çıktı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!
Dünya

Azerbaycan Merkez Bankası duyurdu: Tamamen silindi!

Dağlık Karabağ savaşında 2 bin 800'den fazla şehit veren Azerbaycan'da şehit askerler ve yakınlarına müjdeli haber geldi.

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek
Gündem

S-400’e benziyor! Türkiye’yi heyecanlandıran tarih: Anında imha edecek

Türkiye’nin yerli/milli uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi SİPER ile ilgili dikkat çeken bir analize imza atıldı.
FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı
Gündem

FETÖ'den sinsi plan! 'Çıplak arama' yalanı elinde patladı

FETÖ, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Gergeroğlu'nun "Polis karakollarında kadın şüphelilere çıplak arama yapıldığı" iddiasını sosyal medyada ..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay