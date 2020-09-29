Macaristan ile Kırgızistan arasında stratejik ortaklık anlaşması

BUDAPEŞTE (AA) - Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, Macaristan ile Kırgızistan ilişkilerinin son dönemde ciddi şekilde güçlendiğini söyledi.

Macaristan'a resmi ziyarette bulunan Ceenbekov, görüşme sonrası Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Bugün iki ülke arasında stratejik ortaklık anlaşmasının yanı sıra birçok alanda önemli anlaşmalara imza atıldığını belirten Ceenbekov, ''Bugün tarihi bir gün çünkü birçok önemli anlaşmaya imza attık ve bunun sonucunda ikili ilişkilerin inşasında yeni bir sayfa açabiliriz.'' dedi.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ülkesine verdiği destekten dolayı Macar hükümetine ve halkına teşekkür eden Ceenbekov ayrıca Macaristan'ın 150 Kırgız öğrenciye burs verme kararından memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Orban ise Macaristan ve Kırgızistan'ın tarihsel bağlarının bulunduğunu, iki ülkenin yakınlaşması için Budapeşte-Bişkek arasında uçuşların yakın zamanda başlayacağını söyledi.

İki ülke arasında 50 milyon dolar hacimli kalkınma fonu kurma kararı aldıklarına da değinen Orban, ilişkilerin daha da güçlenmesi için söz konusu meblağın ileride daha da artırılabileceğini sözlerine ekledi.

Basın toplantısı öncesi Macaristan ve Kırgızistan arasında stratejik ortaklık, sağlık, tarım, finans, afet yönetimi, eğitim ve bilim olmak üzere toplamda 13 alanda iş birliği anlaşması imzalandı.