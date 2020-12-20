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Dünya Macaristan eşcinsel tehlikenin farkına vardı: Gereken adım atıldı
Dünya

Macaristan eşcinsel tehlikenin farkına vardı: Gereken adım atıldı

Macaristan'da Viktor Orban hükümeti, LGBTİ'li sapkınların çocuk sahiplenmesini yasaklayan yasayı hayata geçirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-20 20:39:00 -
Macaristan eşcinsel tehlikenin farkına vardı: Gereken adım atıldı

Macaristan’da parlamento, anayasadaki mevcut aile tanımını değiştirerek eşcinsel sapkın çiftlerin çocuk evlat edinmesini yasaklayan kararı onayladı.

Değişiklik onaylandı

Macaristan’da, iktidardaki sağcı Macar Yurttaşlar Birliği (Fidesz) Partisi, anayasadaki ailenin tanımını değiştirerek eşcinsel sapkınların çocuk evlat edinmesini yasaklayan kararı onayladı. 10 yıldır görevde olan Başbakan Victor Orban başkanlığındaki hükümet, iktidara geldikten sonra anayasada pek çok değişiklik yaptı.

Eşcinsel sapkınların evlat edinmesinin önünü kesen yasa tasarısındaki amacın 'çocukların cinsiyetinin ve öz kimliğinin korunması' olduğu belirtilirken, mevcut anayasadaki aile tanımı da yeniden yapıldı: "Ailede, anne kadın, baba erkektir."

Macaristan'ın derdi, Birgün'ü gerdi:

Birgün gazetesi Macaristan'daki söz konusu haberi yayınlarken Macaristan'daki sapkınları da kendisine dert edinerek şu ifadeleri kullandı: "Bu son yasa ile birlikte ülkedeki LGBTİ+ haklarına yönelik gasplar yeniden gündeme geldi.

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