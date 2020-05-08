Macaristan Başbakanı Orban: "Avrupa Birleşik Devletleri istemiyoruz"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine "Avrupa Birleşik Devletleri" kurmak istediğini ancak kendilerinin bunun bir parçası olmak istemediğini söyledi.

Devlet radyosu Kossuth'taki haftalık konuşmasında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Orban, parlamentoda, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tedbir amacıyla kabul edilen yasaya uluslararası kamuoyunda yöneltilen sert eleştirilere cevap verdi.

Orban, Avrupa'da bazı güçlerin ulus devletler yerine Avrupa ülkelerini içinde barındıran bir imparatorluk kurmak istediğini ve Macar hükümetinin ise bunu kabul etmemesinden dolayı eleştirildiğini iddia etti.

Ülkesinin hiçbir şekilde söz konusu imparatorluğun bir parçası olmayacağının altını çizen Orban, şu ifadeleri kullandı:

''Avrupa'da imparatorluk inşa etmek isteyenler ulus devletler yerine imparatorluk düzenini, yani 'Avrupa Birleşik Devletleri' istiyor. Biz bunun bir parçası olmak istemiyoruz. Biz, Macaristan'ın Macaristan olarak kalmasını istiyoruz.''

İmparatorluk taraftarlarının her fırsatta Macar hükümetini zayıflatmaya çalıştığını da belirten Orban, hükümetin göçmen politikasının ve acil durum yasasının da bu yüzden tepki gördüğünü savundu.

- ''Acil durum'' yasası

Kovid-19'a karşı tedbir amacıyla hazırlanan ve 30 Mart'ta parlamentoda kabul edilen yasaya, muhalefet partileri, hükümete ''sınırsız süre boyunca her şeyi yapabilme gücü'' verdiği gerekçesiyle destek vermemişti.

Uluslararası kamuoyunda, Macar hükümetine yönelik sert eleştiriler de yöneltilmişti.