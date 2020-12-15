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Aktüel Macaristan Anayasası'na çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu eklendi
Aktüel

Macaristan Anayasası'na çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu eklendi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 17:00:23 -
Macaristan Anayasası'na çocuk eğitiminde Hristiyanlık vurgusu eklendi

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan'da ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığını belirten Anayasa değişiklik teklifi Ulusal Mecliste kabul edildi.

Adalet Bakanı Judit Varga tarafından Ulusal Meclise sunulan anayasa değişiklik teklifi, 45 "hayır" ve 5 çekimser oya karşı 134 "evet" oyuyla onaylandı.

Ülkenin anayasal kimliğinin Hristiyan kültürüne dayalı olduğu ve çocuklara bu kapsamda eğitim sağlandığı belirtilirken, Anayasaya, "Her çocuk fiziksel, zihinsel ve ahlaki gelişimi için gerekli olan koruma ve bakım hakkına sahiptir. Macaristan, çocukların doğum cinsiyetlerine göre öz kimlik hakkını korur ve Macaristan'ın anayasal kimliği ve Hristiyan kültürüne dayalı değerlere uygun eğitim sağlar." ifadesi eklendi.

Değişikliğin ardından Anayasada ayrıca aile tanımıyla ilgili, "Macaristan, bir erkek ve bir kadın arasında gönüllü karar temelinde oluşturulan evlilik kurumunu ve ulusun hayatta kalmasının temeli olan aileyi korur. Aile ilişkisinin temeli evlilik ve ebeveyn-çocuk ilişkisidir. Anne kadın, baba ise erkektir." ifadeleri de yer aldı.

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