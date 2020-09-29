  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Macaristan: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova istifa etmeli
Aktüel

Macaristan: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova istifa etmeli

Yeniakit Publisher
2020-09-29 13:09:58 -
Macaristan: AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova istifa etmeli

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Vera Jourova'nın, Macaristan ile ilgili açıklamalarından dolayı istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Macaristan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Başbakan Orban, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'e, Macaristan'ı ''hasta demokrasi'' olarak niteleyen Jourova ile ilgili mektup yazdı.

Orban, mektubunda, Jourova'nın Macaristan ile ilgili açıklamalarının "kabul edilemez" olduğunu ve söz konusu açıklamaların hem Macar hükümetine hem de Macarlara yönelik "hakaret" niteliği taşıdığını kaydetti.

AB Komisyonunda görev yapan yetkililerin bağımsız olması gerektiğine ama Jourova'nın yaptığı açıklamayla bunu ihlal ettiğine işaret eden Orban, ''Jourova'nın açıklamaları Komisyondaki pozisyonu ile tutarsızdır. Bu yüzden istifa etmelidir. Macar hükümeti, söz konusu istifa gerçekleşene kadar ikili siyasi ilişkileri askıya alıyor.'' ifadelerini kullandı.

Orban ayrıca mektubunda, Macaristan'ın 2004 yılından beri AB üyesi olduğuna, bugüne kadar da tartışmalı konularda başarıyla ortak çözüme ulaştıklarına ve AB Komisyonunun mevcut Başkanı Leyen'in çalışmalarını da takdir ettiklerine değindi.

Jourova, 25 Eylül'de Alman Spiegel dergisine yaptığı açıklamada, Macaristan hükümetinin basına yönelik tutumunu eleştirmiş ve Macaristan'ı ''hasta demokrasi'' olarak nitelendirmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!
Siyaset

HDP'li Garo Paylan'dan skandal Ermenistan-Azerbaycan açıklaması!

HDP'li Garo Paylan Azerbaycan-Ermenistan arasında yaşanan çatışmalarla ilgili sosyal medya hesabından skandal paylaşımda bulundu. Paylan Tür..
Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması
Dünya

Azerbaycan'dan İskender Füzesi açıklaması

Ermenistan'ın İskender Füzesi tehdidine cevap veren Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, kullanırlarsa buna verilecek uygun bir ceva..
Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk
Dünya

Azerbaycan bölgedeki kritik gelişmeyi dünyaya duyurdu: Biraz önce vurduk

Azerbaycan Savunma Bakanlığı Basın Hizmeti Başkanı Albay Vagif Dergahlı, işgal konumundaki Hocavend bölgesinde konuşlu 3. piyade alayının da..
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta
Satılık 2015 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay