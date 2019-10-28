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Dünya

Maça giden Trump’a taraftarlar ateş püskürdü! ‘Onu tutuklayın’

ABD'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen ABD Başkanı Donald Trump, taraftarların aşırı protestosuyla karşılaştı.

2019-10-28 14:44:00 - 2019-10-28 14:45:36

ABD'de beyzbol maçı izlemek için stadyuma gelen ABD Başkanı Donald Trump, taraftarın yuhalamasıyla karşılaştı. Çok sayıda kişinin Trump için 'Onu tutuklayın' diye slogan attığı görüldü.

ABD Başkanı Donald Trump, DAEŞ lideri Ebubekir el Bağdadi'nin ölümüyle sonuçlanan operasyonu ilan ettikten sonra gittiği beyzbol maçında protestoyla karşılaştı.

Nationals ile Astros takımları arasında gerçekleşen karşılaşmayı izlemek üzere stadyuma giden Trump, taraftarı selamladığı görüntüsü dev ekrana yansıtıldığı anda çok sayıda kişi tarafından yuhalandı.

Dev ekranda  Trump ile eşi Melania'yı gören taraftarların ayrıca, "Onu tutuklayın" diye slogan attıkları görüldü.

Trump ile eşinin yanında aynı zamanda Cumhuriyetçi siyasetçiler Lindsey Graham, Steve Scalise, Mark Meadows, Liz Cheney ve Matt Gaetz de maçı izleyen isimler arasındaydı.

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Yorumlar

Tamer

aaa Sporu politikleştirmesinler, tribüne siyaset sokmasınlar. Hemen bir pasolig sistemine geçilip tüm taraftarlar fişlensin. Ne demek Trump hazretlerini protesto etmek, bizim ileri demokrasimizden örnek alsınlar. cık cık cık
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