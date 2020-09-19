Haftanın maçları | Futbolseverler internette sık sık ligleri, puan durumlarını ve fikstürleri araştırıyor. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar var? Güncel puan durumu nereden öğrenilir?

Maç sonuçları Süper Lig

Süper Lig’i yakından takip edenler oynanan maçları ve karşılaşmaların sonuçlarını internetten araştırıyor. Süper Lig maç sonuçlarını arama motorlarından hızlıca öğrenebilirsiniz. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden de güncel maç sonuçlarını görebilirsiniz.

GÜNCEL SÜPER LİG MAÇ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig puan durumu

Süper Lig’de 2020-2021 sezonu koronoavirüs salgını sebebiyle 11 Eylül’de başladı. Sporseverler internette en güncel puan durumunu nasıl görebileceklerini araştırıyor. Süper Lig puan durumunu arama motorlarından, spor sitelerinden ve TFF resmi internetten sitesinden öğrenebilirsiniz.

SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Lig fikstür

Futbolseverler takımlarının ne zaman hangi takımla maç yapacaklarını araştırıyor. Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig fikstürünü Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden öğrenebilirsiniz. Ayrıca arama motorlarından hem Türkiye’deki liglerin hem de yabancı liglerin puan durumlarını öğrenebilirsiniz. Çeşitli spor uygulamalarından da puan durumu, fikstür gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.

Maç sonuçları TFF 1. Lig

TFF 1. Lig puan durumuna tff.org ve spor sitelerinden ulaşabilirsiniz. Tff internet sitesinde puan durumları her maçın ardından saniyeler içerisinde güncelleniyor. Maç sonuçlarının yanı sıra karşılaşmaların detaylarına da TFF internet sitesinden ulaşabilirsiniz.

2. Lig maç sonuçları | 3. Lig maç sonuçları

TFF 2. ve 3. Lig’de ülkemizde sıklıkla takip ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu internet sitesinden 2. ve 3. Lig puan durumu, fikstür ve sonuçlara ulaşabilirsiniz.

Maç sonuçları uygulama

Futbolseverler hem yerli hem de yabancı liglerde oynanan maçlara, puan durumlarına nasıl ulaşabileceklerini merak ediyor. Play Store ve App Store’da pek çok spor uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar üzerinden maç sonuçlarını, puanları öğrenebilirsiniz.

Canlı maç izle

Şifresiz maç izle | Futbol maçlarını ücretsiz şifresiz izlemek isteyenler bunun mümkün olup olmadığını araştırıyor. Ülkemizde Süper Lig’in yayıncı kuruluşu beIN Sport’tur. Ayrıca beIN Sport farklı liglerinde yayın haklarına sahip. Yerli ve yabancı maçları izlemek için tv platformlarına üye olunması gerekiyor. Üyelik dışında maçların şifresiz izlenmesi yasal değildir.