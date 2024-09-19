Maç sonu ortalık karıştı! Burak Yılmaz çılgına döndü: “Adam mısınız lan siz”

Kayserispor Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Trabzonspor ile deplasmanda 2-2 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından bordo-mavili taraftarlarla yaşadığı gerilimle gündeme oturdu.

Maçta 2-0 öne geçen Kayserispor, 10 kişi kalmanın ardından üstünlüğünü koruyamadı ve son dakikalarda yediği iki golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Trabzonspor’un 90+8’de attığı son gol, Burak Yılmaz için büyük bir hayal kırıklığı oldu. Golün ardından adeta kulübeye yığılan Yılmaz, maçın bitimiyle birlikte morallerin alt üst olduğu anlar yaşadı.

Eski takımı Trabzonspor’un taraftarları, karşılaşmanın sonunda Burak Yılmaz'a tepki gösterdi. Tribünlerden yükselen küfürlü tezahüratlar karşısında sessiz kalamayan Yılmaz, kendisine hakaret eden taraftarların bulunduğu bölgeye yöneldi. Sinirlerine hakim olamayan deneyimli teknik adam, "Ben hayatım boyunca bu kulübe yanlış yapmadım." diyerek tepkisini dile getirdi.

"ADAM MISINIZ LAN SİZ"

Ancak bu açıklaması da taraftarları yatıştırmaya yetmedi. Sözlü saldırıların devam etmesi üzerine Burak Yılmaz, öfkesini kontrol edemeyerek, "Lan oğlum! Adam mısınız lan siz!" sözleriyle tepkisini sertleştirdi.

Gerilimin tırmanması üzerine güvenlik güçleri araya girerek Yılmaz'ı güçlükle soyunma odası tüneline yönlendirdi.