Maç sonu korkutan anlar! Fenalaşınca sahaya ambulans girdi
Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık yaşadı.
Yeni Malatyaspor'un futbolcusu Youssouf Ndayishimiye, Süper Lig'in 16. haftasında MKE Ankaragücü'yle oynadıkları karşılaşmanın ardından saha ortasında rahatsızlık geçirdi.
Karşılaşmanın sona ermesinden sonra kenara başının döndüğünü işaret eden Ndayishimiye, ardından kendini yere bıraktı ve iki kulübün sağlıkçıları hemen sahaya girdi.
Yan yatırılan 22 yaşındaki futbolcuya yaklaşık 10 dakika ilk müdahale yapıldı. Bu sırada sahaya tedbir amaçlı ambulans da geldi. Tansiyonu düştüğü ve bu yüzden başı döndüğü belirtilen Ndayishimiye, sedyeyle soyunma odasına götürüldü.
Ndayishimiye'nin durumunun kontrol altına alındığı öğrenildi.