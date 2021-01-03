Maç sonu konuştu: Türkiye'nin en iyi hakemleri...

Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maç hakkında konuştu.

Orta hakem Fırat Aydınus ve VAR hakemi Cüneyt Çakır'ı eleştiren Aybaba, "Türkiye'nin en iyi hakemleri, biri sahada biri VAR'da. Pozisyonlara bakmak lazım, saha içi davranışlara bakmak lazım." dedi.

"Türkiye'nin en iyi hakemleri..."

Samet Aybaba'nın maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

"Ligin iyi takımlarından birine karşı oynadık. Ne yapmaya çalıştık? Sıkıştıralım, hızlı çıkalım diye düşündük. İlkini yaptık, ikincisini yapamadık. Ama pozisyon da vermedik. Türkiye'nin en iyi hakemleri, biri sahada biri VAR'da... Pozisyonlara bakmak lazım, saha içi davranışlara bakmak lazım. Rakibiniz Beşiktaş ise 1. bölgede durmayacaksın, hızlı çıkacaksın. "

Ancak Türkiye'nin iki en iyi hakeminin pozisyonları nasıl değerlendirdiğine bakmak lazım.