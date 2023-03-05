  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye'den Suudilere teklif! 'Bu iyi bir fırsat'

Adaylık sinyali mi çaktı? Özgür Demirtaş sosyal medyayı karıştırdı

Avrasya Araştırma Başkanı: Büyük ihtimalle Meral Hanım istifa eder, İYİ Parti de MHP çatısında birleşir

Siyasette seviye bu kadar düştü...

Nagehan Alçı'dan bomba "Erdoğan" itirafı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Meral Akşener'e soğuk duş! Beslediği yılan sonunda kendisini soktu

Bir açıklama da Deniz Baykal'ın kızından: Masadan kalkmasının tek sebebi var

İmzaları gibi istifalarına da güven olmuyor! İYİ Parti Ankara Milletvekili önce istifa edip sonra vazgeçti

Taktik savaşları... Akşener yeni masa kuruyor... Kılıçdaroğlu'nun hedefi... İnce'nin çıkışının sebebi

Akşener'den flaş talimat! Çok önemli hamle geldi
Siyaset Maç sonrası yaşananlara ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Kabul edilemez
Siyaset

Maç sonrası yaşananlara ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Kabul edilemez

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursapor ile Amedspor arasında oynanan karşılaşmadaki yaşanan olaylar hakkında açıklamada bulundu. Bakan Soylu, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz" dedi.

Yeniakit Publisher
2023-03-05 15:59:00 -
Maç sonrası yaşananlara ilişkin Bakan Soylu'dan açıklama: Kabul edilemez

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursa'da oynanan Bursapor - Amedspor müsabakasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Bakan Soylu, konuyla ilgili açıklamasında, "Bursa’daki futbol müsabakasında, futbol seyrinin dışındaki görseller kabul edilemez ve spor ile bağdaştırılamaz. Bu görsellerin stada sokulmasında zafiyet gösteren kamu görevlileri ile ilgili soruşturma başlatılmış ve ilgili kamu görevlileri açığa alınmıştır" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23