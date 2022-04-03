Maç özetleri | Süper Lig maç sonuçları canlı maç takibi

Süper Lig'de 2021-22 sezonunun 31. haftasında Kayserispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda Altay'ı ağırladı. GZT Giresunspor ile Demir Grup Sivasspor bu hafta kozlarını paylaştı. Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadı. Süper Lig maç sonuçları, maç özetleri, canlı maçları futbolseverler takip ediyor. İşte Süper Lig maç özetleri.

Galatasaray -VavaCars Fatih Karagümrük maç özeti

Galatasaray ile VavaCars Fatih Karagümrük maçının 2. dakikasında sarı kırmızılı ekip penaltı kazandı. Taylan Antalyalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, Salih Dursun'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

4. dakikada penaltı atışını kullanan Gomis, sert bir vuruşla topu filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

12. dakikada Galatasaray skoru 2-0 yaptı. Sağdan gelişen atakta Cicaldau ile verkaç yaparak penaltı noktası üzerinde topla buluşan Babel, meşin yuvarlağı ağlara yolladı.

35. dakikada Emre Mor'un ceza sahası dışından sağ çaprazdan çektiği şutta, kaleci Muslera topu kontrol etti.

36. dakikada Babel'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Cicaldau'nun şutunda, meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 Galatasaray'ın üstünlüğüyle sona erdi.

Kayserispor-Fenerbahçe maçı özeti

11. dakikada topu önünde bulan Rossi, ceza sahasında uygun durumda bulunan İrfan Can Kahveci'ye pasını verdi. İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda top savunmadan döndü.

16. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Sol kanatta kazanılan serbest vuruşta İrfan Can Kahveci'nin ceza sahasına gönderdiği topu, arka direkte Novak içeri doldurdu. Direk dibinde topu önünde bulan Zajc'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

19. dakikada gelişen Kayserispor atağında savunma arkasına atılan topu Gavranovic kontrol etmek istedi. Kaleci Altay çıkarak topun sahibi oldu.

30. dakikada hızlı gelişen Fenerbahçe atağında topla buluşan İrfan Can Kahveci, meşin yuvarlağı uygun durumda bulunan Rossi'nin önüne attı. Ceza sahasında topla buluşan Rossi'nin vuruşunda top kaleci Lung'da kaldı.

36. dakikada Kayseri ekibi gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışında kazanılan serbest atışta, Emrah Başsan'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Altay ve ardından direkten oyun alanına geri döndü.

45. dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta topla buluşan İrfan Can Kahveci, pasını ceza sahası içinde bulunan Rossi'ye aktardı. Bu oyucunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2.

Karşılaşmanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Altay-Fraport TAV Antalyaspor maç özeti

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan hızlı gelişen hücumda topla uzun süre ilerleyen Wright'ın ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada müsait durumdaki Ndao'nun vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Gol kararına rağmen VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonun başlangıcında ofsayt olduğu gerekçesiyle karar geçerlilik kazanmadı.

21. dakikada bir süre topla birlikte kaleye doğru giden Rodriguez'in ceza sahası dışından attığı sert şutta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.

25. dakikada konuk ekip öne geçti. Rakip yarı sahada Altay'a baskı kuran ve topu kapan Fraport TAV Antalyasporlu Ndao'nun pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Wright'ın bekletmeden yaptığı ortada Luiz Adriano meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1

44. dakikada Sinan Gümüş'ün pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Wright'ın şutunda top auta gitti. Bu sırada Thaciano'nun Sinan Gümüş'e yaptığı hareketi faul olarak değerlendiren hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR'dan pozisyonun dışarıda olduğu bildirildi. Hakem kararını serbest vuruş olarak değiştirdi.

İlk 45 dakikalık bölüm, Fraport TAV Antalyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi. 47. dakikada Ahmed Rayan'ın pasıyla sağ çapraz pozisyonda topla buluşan Zeki Yıldırım'ın şutunda, kaleci Boffin'i de geçen topu Naldo uzaklaştırdı.

70. dakikada Fraport TAV Antalyaspor farkı 2'ye çıkardı. Gökdeniz'in pasıyla ceza sahasına girerken topla buluşan Wright'ın vuruşunda, top filelere gitti: 2-0.

73. dakikada Kappel'in ceza sahası içinde Ghacha ile girdiği ikili mücadelede yerden kalmasının ardından hakem Yasin Kol penaltı kararı verdi.

74. dakikada penaltı atışını kullanan Ahmed Rayan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-2.

Karşılaşma Fraport TAV Antalyaspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bugün maçlar ne zaman saat kaçta?

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 31. haftasında bugün deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetecek. Süper Lig'de düşme hattından çıkma mücadelesi veren Göztepe, 31. hafta müsabakasında İttifak Holding Konyaspor'a konuk olacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak İttifak Holding Konyaspor-Göztepe karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar düdük çalacak. Kasımpaşa, Lig'in 31. haftasında Gaziantep FK'yi ağırlayacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanacak ve saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.