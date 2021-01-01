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Spor Maç esnasında sahaya daldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar
Spor

Maç esnasında sahaya daldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Bloooming-Nacional Potosi maçı sahalarda ender görülen bir olaya sahne oldu. Karşılaşmanın oynandığı sırada polis köpeklerinden biri sahaya girdi. Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:20:00 -
Maç esnasında sahaya daldı! Ne yapacaklarını şaşırdılar

Bolivya 1. Futbol Profesyonel Ligi'nde oynanan Bloooming-Nacional Potosi maçı sahalarda nadir görülen bir olaya sahne oldu.

Bolivya Ligi'nde Bloooming ve Nacional Potosi ekipleri karşı karşıya gelirken maçın 65. dakikasında sahanın kenarında bekleyen polis köpeklerinden biri sahaya girdi.

Maçta kısa süreli bir duraksama yaşanırken ortaya eğlenceli görüntüler çıktı.

Sahadan çıkmak istemeyen köpek, futbolcunun kucağında saha kenarına alındı.

Köpeğin dışarı çıkarılması ile oyun kaldığı yerden devam etti.

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