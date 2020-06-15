  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya

Maaşları ödenmedi! Nijerya'da doktorlardan grev kararı

Nijerya'da, koronavirüsle mücadele döneminde doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz grev kararı aldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 16:58:00 -
Maaşları ödenmedi! Nijerya'da doktorlardan grev kararı

Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Aliyu Sokomba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların 5 aydır maaşlarını alamadığını belirtti.

Sokomba, ülke genelinden bugünden itibaren "süresiz grev" başlattıklarını ve bu süreçte da Kovid-19 tedavi merkezlerinde bulunan doktorlarının da çalışmayacağını açıkladı.

Hükümetin doktorların maaşlarını ödemesi çağrısında bulunan Sokomba, sağlık sektörüne yönelik yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.

Nijerya'da şimdiye kadar görülen 16 bin 85 Kovid-19 vakasının 812'si doktorlardan oluşuyor.

Ülkede 2'si doktor 420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 220'ye ulaştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı