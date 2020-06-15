Maaşları ödenmedi! Nijerya'da doktorlardan grev kararı
Nijerya'da, koronavirüsle mücadele döneminde doktorlar, maaşlarının ödenmediği gerekçesiyle süresiz grev kararı aldı.
Nijerya Yerleşik Doktorlar Birliği (NARD) Başkanı Dr. Aliyu Sokomba, AA muhabirine yaptığı açıklamada, doktorların 5 aydır maaşlarını alamadığını belirtti.
Sokomba, ülke genelinden bugünden itibaren "süresiz grev" başlattıklarını ve bu süreçte da Kovid-19 tedavi merkezlerinde bulunan doktorlarının da çalışmayacağını açıkladı.
Hükümetin doktorların maaşlarını ödemesi çağrısında bulunan Sokomba, sağlık sektörüne yönelik yatırımlar yapılması gerektiğini söyledi.
Nijerya'da şimdiye kadar görülen 16 bin 85 Kovid-19 vakasının 812'si doktorlardan oluşuyor.
Ülkede 2'si doktor 420 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybederken, iyileşenlerin sayısı 5 bin 220'ye ulaştı.