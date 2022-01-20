Maaşlara haciz kalktı mı? Bankalar maaşa haciz koyabilir mi?

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), asgari ücret ve altında geliri olanlarla ilgili, diğer bankalara da örnek olacak önemli bir karar aldı. Alınan karara göre; Türkiye Katılım Bankaları Birliği’ne üye bankalar, kendi alacakları için geçerli olmak üzere; aylık geliri asgari ücret veya altında olan borçluların hesaplarına yatan ücret ve maaşı haczedemeyecek.

Hesaplarına yatan sosyal yardım parası haczedilir mi?

Öte yandan yine bu kişilerin hesaplarına yatan sosyal yardımlar da haczedilmeyecek ve borçların tahsilatında kullanılmayacak. Karar, tüm TKBB üyelerine duyurusu yapılarak yürürlüğe girdi.

Banka maaşıma bloke koyabilir mi?

Banka ödenmeyen kredi borcu nedeniyle maaşınıza bloke koyabilir. İşte bu konuda ki Yargıtay içtihadı: “Tüketici haklı bir sebep olmadan sözleşmeyi tek taraflı feshedemez, ifası yapılmış bedellerin iadesini isteyemez, bu şekilde edimin tek taraflı geri istenmesi de hukuken himaye göremez. Aksi halde, kredi isteyen kişinin mali durumu ve maaş gelirine göre borcunun ödenebileceği güvencesiyle kredi veren bankanın alacağının imkânsızlaşması, kötü niyetli bir kredi borçlusunun borcunu hiç ödememesi gibi bir sonuç doğacaktır. Hal böyle olunca, (yerel) mahkemece uyuşmazlığın sözleşmeye bağlılık, ahde vefa ilkesi ve tarafları bağlayan sözleşme hükümleri çerçevesinde çözümlenmesi gerekirken (yerel mahkemece) yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir (Y.13.HD. 5.4.2017, 2017/1528-4002).”

Ödenmeyen nafaka nedeniyle emekli maaşıma haciz konabilir mi?

5510 sayılı Kanun’un 93. maddesi gereğince sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödenekleri, sağlık hizmeti sunucularının genel sağlık sigortası hükümlerinin uygulanması sonucu Kurum nezdinde doğan alacakları, devir ve temlik edilemez. Gelir, aylık ve ödenekler; SGK alacakları ile nafaka borçları dışında haczedilemez. Bu fıkraya göre haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin talepler, borçlunun muvafakati bulunmaması halinde, icra müdürü tarafından reddedilir. Yasa maddesi metninden anlaşılacağı üzere, ödenmeyen nafaka borcunuz nedeniyle eski eşiniz emekli maaşınızın haczedilmesini talep edebilir. Nafaka borcunuz nedeniyle maaşınız haczedilir.