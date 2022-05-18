Maaşlara en az yüzde 38 zam geliyor! İşte yeni maaşlar

Memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

Maaşlar Temmuz'da belirlenecek

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

En düşük emekli maaşı

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı 1063 liraya ulaşacak.

65 yaş aylığı

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş 1084 liradan 1496 liraya ulaşacak.

Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 1194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 1792 liraya yükselecek

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık 1194 liraya çıkacak.

Hasta desteği

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.

AYLIK/ÖDEME - MEVCUT - YÜZDE 31,21 - YÜZDE 38,02

TABAN AYLIK

Memur - 6.429 - 8.435 - 8.873

Memur emeklisi - 4.289 - 5.628 - 5.920

Memur aile yardımı

Eş - 535 - 702 - 738

Çocuk (0-6 yaş üstü) - 118 - 154 - 162

Çocuk (6 yaş üstü) - 59 - 77 - 81

Engelli aylığı

%40-69 arası - 866 -1.136 - 1.195

%70 ve üstü - 1.299 - 1.704 - 1.792

65 aylığı - 1.084 - 1.423 - 1.497

Evde bakım desteği - 2.354 - 3.089 - 3.250

Engelli yakını aylığı - 866 - 1.136 - 1.1195

Kronik hastalık yardımı - 2.354 - 3.089 - 3.250



Kaynak: Takvim