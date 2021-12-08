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Gündem Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi oyları uçurdu
Gündem

Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi oyları uçurdu

Verdiği sözü tutmayıp, kendisine "onursuz" diyen Kemal Özkiraz'ın Avrasya Kamuoyu Araştırma Şirketi, maaşlara zam yapılınca CHP'nin oylarını uçurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 16:25:00 -
Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi oyları uçurdu

2017 referandumunda, "evet" sonucu çıkarsa şirketi kapatacağını beyan edip, sandıktan "evet" çıktıktan sonra ise yapılan itirazları bahane ederek, "İtirazlar sonucu 'evet' değişmez ise hiç kıvırmadan şirketimi kapatacağım. Onursuzluk bana yakışmaz." sözleri ile kendisini "onursuz" ilan eden Kemal Özkiraz'a ait Avrasya Araştırma 27 Kasım-3 Aralık arasında yaptığını iddia ettiği seçim anketinin sonuçlarını açıkladı.

Maaşa zam yapılınca CHP'nin oyu uçtu!

Maaşına zam yapılan 'onursuz' anketçi; masa başında yaptığı ankette CHP'nin oylarını uçurdu.

İşte güldüren ankette partilere sallamasyon yazılan oranlar:

CHP : Yüzde 30.4

AK Parti : Yüzde 27.6

İyi Parti : Yüzde 12.9

HDP : Yüzde 11

MHP : Yüzde 6.5

DEVA Partisi : Yüzde 6

Gelecek Partisi : Yüzde 2.5

Saadet Partisi : Yüzde 1.3

Diğer : Yüzde 1.7

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