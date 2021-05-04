Maaşı çekmek için bankaya gitmek yasak mı serbest mi? İkramiyeler bankadan nasıl alınacak?

Emekli ikramiyesi ile emekli maaş ödemeleri tam kapanmaya denk geldi. Maaşlar yasaklarda nasıl alınacak? Tam kapanma günlerinde maaşlar nasıl çekilecek? Maaşların çekilmesine izin var mı? soruları merak ediliyordu. Ramazan Bayramının 13-15 Mayıs tarihleri arasına geliyor olması nedeniyle 12,5 milyon emekli bayramdan önce maaşlar ödenecek mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki Tam kapanmada emekliler maaşlarını nasıl çekecek? Emekli ikramiyesi ve maaşı alacaklar yasaklardan muaf mı? Emekli ikramiyesi ve maaşı alacaklar tam kapanma yasaklarından muaf mı olacak? sorusuna İçişleri Bakanlığından cevap geldi.

Emekli maaş ve ikramiye ödemeleri için emekliler bankalara gidebilecek mi?

Emekli maaşları tam kapanmada nasıl alınacak? Bayram ikramiyeleri tam kapanmada çekilebilecek mi? İçişleri Bakanlığı 3 - 15 Mayıs günleri arasında maaşlarını ve ikramiyelerini alacak vatandaşların yasaklardan muaf olup olmadığına yönelik soruya yanıt verdi. İşte İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklama detayları: “Tam kapanma dönemi içerisinde 3-15 Mayıs 2021 tarihleri arasında yapılacak olan emekli maaş ve ikramiyeleri ile diğer maaş/aylık/ücret ödemeleri;

- Türkiye Bankalar Birliği tarafından açıklanacak takvim ve sürelere uyulmak,

- TC Kimlik numarası veya diğer usullere göre açıklanacak olan takvim ve süreler içerisinde kendi grubuna denk gelen sürede kullanmak,

- Maaş ödemesinin yapılacağı Banka’nın ikametine en yakın şubesine gidip gelinmek,

- Güzergah ve zaman kuralına uygun davranılmak kaydıyla bu kapsamda bulunan vatandaşlarımızın, banka şubeleri ve atm’lere gidiş-gelişleri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaktır.

Vatandaşlarımızın bu muafiyeti Banka’nın ikametine en yakın şubesine en kısa sürede geliş-gidiş yapmak için kullanmaları büyük önem taşınmaktadır.

Maaş/aylık/ücret veya ikramiye ödemeleri sırasında fiziki mesafe kuralı başta olmak üzere salgınla mücadele tedbirlerine aykırı görüntülerin oluşmaması için mülki idare amirlerinin koordinasyonunda banka yönetimlerince gerekli gerekli tedbirler alınması, açık bulundurulacak şube ve çalıştırılacak personel sayısının artırılması gerekmektedir. Yoğunlaşmanın önüne geçilebilmesi amacıyla bu dönemde banka şubeleri açılış-kapanış saatlerinde esnemeye gidilebilecektir."