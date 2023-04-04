Maaşı bile yok! Bilic’in yeni adresi şaşırttı

Slaven Bilic'in bir sonraki durağı merak konusuydu. Adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Hırvat teknik adamın yeni adresi belli oldu. Slaven Bilic'in maaş konusunda sergilediği tavır ise gündeme oturdu.

Mart ayı başında Watford'dan ayrılan Slaven Bilic'in yeni takımı belli oldu. Buna göre 54 yaşındaki antrenör Ukrayna Milli Takımı'yla söz kesti. Slaven Bilic'in maaş talep etmediği ortaya çıktı.

Ülkemizde daha önce Beşiktaş'ı da çalıştıran Slaven Bilic, Siyah-Beyazlıların ardından West Ham, Al-Ittihad, West Bromwich, Beijing Guoan ve Watford'u çalıştırmıştı.

Öte yandan Slaven Bilic, 2006-2012 yılları arasında Hırvatistan Milli Takımı'nı çalıştırmıştı. Ukrayna, Bilic'in ikinci milli takım tecrübesi olacak.

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