MAARİF-SEN, PCR testi zorunluluğuna karşı mahkemeye gidiyor! Sivil itaatsizlik eylemi başlattılar!

Kabine toplantısında aşı olmayanlara yönelik haftada 2 kere PCR testi zorunluluğu kararı alındı. Bu karara tepki gösteren vatandaşlar, bu durumun hasstanelerin dolup taşacağı ve test için uzun kuyruklar oluşacağını belirtti. Ayrıca vatandaşlar, sözkonusu kararın aşıya zorlamak olduğunu ve aşılı insanların da virüs bulaştırdığını belirtti.

MAARİF-SEN de PCR testi zorunluluğunun Anasaya'ya aykırı olduğu gerekçesiyle eylem kararı aldı. Yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açacaklarını duyuran MAARİF-SEN, mahkeme süreci sonuçlanıncaya dek sivil itaatsizlik eylemi başlattığını duyurdu.

MAARİF-SEN, şu açıklamayı yaptı:

Maarif Çalışanları Sendikası (MAARİF-SEN) Yönetim Kurulumuz 20.08.2021 tarihinde Genel Başkan Mustafa DAĞAŞAN başkanlığında toplanarak, 19.08.2021 tarihinde Bakanlar Kurulunda alınan "Eğitim kurumlarında 06.09.2021 tarinde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personele haftada en az 2 defa PCR testi yaptırma" zorunluluğu getiren karara karşı; kararın Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin Yaşama Hakkı, Özel Yaşama Saygı Hakkı, İnsan Hakları ve Biyotip Sözleşmesi m. 5, T.C. Anayasası m. 12, 13, 15, 17, 27, 36, 40, 41, Türk Medeni Kanunu m 23, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m. 26, 76, 77, 78, 81 / 2, 86 / 1 - 2, 87, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 112, 117, 122, 123, 213, 216, 220, 257'ye aykırı olması, bu kararın aynı zamanda ilgili Kanunlar'ın ve Uluslararası Sözleşmeler'in de ihlali niteliğinde olması sebebiyle:

1) Yürütmenin durdurulması ve iptali istemiyle hukuki süreç başlatılmasına,

2) Hukuki süreç sonuçlanıncaya kadar sivil itaatsizlik eylemine,

3) Kararın uygulanmasında ısrar edilmesi, üyelerimize baskı ve zorlama yapılması gibi durumlarda, baskı uygulayan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına ve üyelerimize hukuki destek verilmesine karar verilmiştir.