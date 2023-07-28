Maarif Platdormu'nun Karma Eğitim Raporu laikçileri kızdıracak!
Maarif Platformu'nun karma eğitime ilişkin hazırladığı raporda, laikçilerin hoşuna gitmeyecek sonuçlar yer aldı.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kız çocuklarının eğitim imkanına katkı sağlamak için planlarının arasında olduğunu belirttiği "kız okulu" açıklaması, laikçileri ayağa kaldırdı.
Laikçi kesim Bakan Tekin'i ve Tekin'in açıklamaları üzerinden inananları hedefe koydu.
Tartışmaların odağındaki karma eğitime ilişkin bir rapor hazırlayan Maarif Platformu, dikkat çeken sonuçlar yayınladı.
Avustralya ve ABD’de yapılan araştırmaların incelendiği raporda, şu sonuçlar yer aldı:
- Tek cinsiyetli okullar, karma okullara göre yüzde 15-22 arasında daha fazla başarı gösteriyor.
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- Tek cinsiyetli okulda okuyan öğrenciler öğrenmeden daha çok zevk alıyor.
- Aynı dersi ayrı (tek cinsiyetli) sınıflarda fakat aynı öğretmenlerden alan öğrencilerin başarıları %26 oranında yükseliyor.
- Tek cinsiyetli okullarda eğitim gören öğrenciler akademik başarılarını daha uzun ve daha prestijli alanlarda devam ettiriyor.
- ABD’de 253 okul karma eğitimi sonlandırdı.
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