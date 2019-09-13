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Maarif mezunlarının üniversite tercihi Türkiye

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarından mezun olan 16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etti.

13 Eylül 2019 Cuma 10:38
Maarif mezunlarının üniversite tercihi Türkiye

 Ankara 

Türkiye Maarif Vakfının (TMV) okullarından mezun olan 16 ülkeden 500 öğrenci, yükseköğretim için Türkiye'deki üniversiteleri tercih etti. TBMM tarafından çıkarılan özel bir kanunla kurulan ve son üç yıldır farklı kıtalarda okullar açan TMV, mezun ettiği öğrencileri yükseköğretim için Türkiye'ye yönlendiriyor.

Ülkelerindeki TMV okullarında iyi derecede Türkçe öğrenen mezunlar, Türkiye'deki üniversiteleri tercih etmeleri halinde dil avantajı elde ediyor. 17-25 Aralık süreci ile ortaya çıkmaya başlayan ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ifşa olan FETÖ yapılanmasının yurt dışındaki okullarının kapatılması veya Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesi ile birlikte bu okullardaki öğrenciler, Türkiye'yi yakından ve doğru kaynaklardan tanımaya başladı. Daha önce Avrupa ve ABD'yi tercih etmeleri doğrultusunda yönlendirilen öğrenciler, ülkelerinde faaliyete başlayan Maarif okullarında almış oldukları Türkçe eğitiminin de vermiş olduğu cesaretle üniversite eğitimi için Türkiye'ye yöneldi. Halen 300 Maarif mezunu, Türk üniversitelerinde eğitim görürken bu sene de Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Pakistan, Afganistan, Mali, Gine, Moritanya, Sudan, Çad, Somali, Gabon, Kamerun, Nijer, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Ekvator Ginesi ve Fildişi Sahilleri'nden 500 civarında öğrenci Türkiye'yi tercih etti.

Türkiye'nin dünyada eğitimin merkez ülkesi olması hedefine yönelik çalışmalar yürüten TMV, 2018-2019 eğitim-öğretim yılında 5 ülkede 37 üniversitenin katılımıyla uluslararası eğitim fuarları düzenledi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:38
  1. Ankara
  2. Türkiye Maarif Vakfının (TMV)
  3. Türkiye
  4. FETÖ
  5. TBMM

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