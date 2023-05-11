'Maalesef' diyerek kötü haberi verdi... Küstah Portakal'a tokat üstüne tokat!

Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin katıldığı etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'ı hedef alan Fatih Portakal "Omurgasız" yorumuyla gündemde. Bircan Bali bu sözlere sinirlendi ve ünlü haberciye sert çıktı.

Söylemezsem Olmaz programında Fatih Portakal'ın Serdar Ortaç'a söylediği sözler masaya yatırıldı.

Ekonomi Bakanı Nurettin Nebati’nin katıldığı etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç’a Haber spikeri Fatih Portakal tepki gösterdi, ‘Sanatçı değil, omurgasız biri’ söylemleriyle Serdar Ortaç’a ağır ithamlarda bulundu.

Bircan Bali bu sözlerden rahatsız oldu ve Portakal'ı hedef aldı. Bali konuşmasında "Siz bunu hangi bilirkişiliğinizle söylüyorsunuz? Magazine de bulaşmayın ya... En azz 20 yıl dinlemişsinizdir nankörlük bu! Bu ikilemi yapmayın" dedi.

Bali konuşmasının devamında ise "Şarkı özlemleri giderir, aşkları birleştirir, küsleri barıştırır, şarkı siyaset değildir. Bu arada Serdar omurgalarından da sıkıntılı olmasına rağmen çok omurgalı bir insandır ondan özür dilemenizi bekleriz" yorumunda bulundu.

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