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Teknoloji ‘Maalesef’ dedirten rakamlar! Kişisel veriler anketinde bomba sonuçlar
Teknoloji

‘Maalesef’ dedirten rakamlar! Kişisel veriler anketinde bomba sonuçlar

Yeniakit Publisher
2023-07-13 02:03:00 -
‘Maalesef’ dedirten rakamlar! Kişisel veriler anketinde bomba sonuçlar

Kaspersky tarafından yapılan Dijital Batıl İnançlar adlı yeni bir ankete göre, Türkiye’deki katılımcıların %28’i internette kendileri hakkında hangi verilerin kamuya açık olarak bulunabileceğini bilmiyor.

Kaspersky tarafından yapılan anket, kendi kişisel bilgilerinin çevrimiçi ortamda mevcut olduğunun farkında olan bazı kişilerin bunları webden tamamen kaldırmayı denediğini de gösteriyor. Ancak Türkiye’den katılanların %59’u bu konuda herhangi bir eylemde bulunmamış, %16'sı kendileriyle ilgili bilgileri internetten kaldırmanın imkansız olduğunu düşünüyor ve her beş kişiden biri (%19) bunu nasıl yapacağını bilmiyor.

En sık gündeme gelen veri türleri isimler (%71), özel fotoğraflar (%74) ve e-posta adresleri

Türkiye’deki katılımcılar arasında internette kendileriyle ilgili hangi verilerin kamuya açık olduğunu bilenlere göre en sık gündeme gelen veri türleri arasında isimler (%71), özel fotoğraflar (%74) ve e-posta adresleri yer alıyor (%47). Ayrıca, bazı kişiler telefon numaralarının (%45), iş veya okul adreslerinin (%47) ve ikamet adreslerinin (%53) internette açık bir şekilde görünmesine izin veriyor.

Türkiye’deki katılımcıların neredeyse yarısı (%49) veri sızıntısından endişe duyuyor

Bununla birlikte, kişisel verilerin veri ihlalleri ve şirketler tarafındaki veri sızıntıları nedeniyle çevrimiçi ortamda açık hale gelmesi de mümkün. Türkiye’deki katılımcıların neredeyse yarısı (%49) böyle bir ihtimalden endişe duyuyor ve başlarının derde girebileceğine inanıyor. %12'si ise sadece banka kartı verilerinin olası sızıntısından endişe duyduklarını belirtiyor. Neredeyse her dört katılımcıdan biri (%23) bu konuda hiçbir endişe duymuyor ve kişisel verilerinin zarar vermek için kullanılamayacağına inanıyor.

Özar: Kullanıcılar kişisel verilerin korunmasını genellikle hafife alıyor

Kaspersky Türkiye Genel Müdürü İlkem Özar, şunları söylüyor: "Sızdırılan ya da çalınan verilerin siber suçlular tarafından dolandırıcılık amaçlı kullanılma ihtimaline rağmen, ne yazık ki kullanıcılar kişisel verilerin korunmasını genellikle hafife alıyor. Bu veriler satılabilir, kişisel hesapları hacklemek ya da kimlik hırsızlığı yapmak için kullanabilirler. Bununla birlikte, anketimize göre, katılımcıların %43'ü pasaport ve diğer gizli belgelerin taramalarını anlık mesajlaşma programları ve sosyal ağlardaki yazışmalarda tutuyor. Bunu yapmanızı önermiyoruz. Belirli koşullar altında saldırganlar bu tür bilgileri ele geçirebilir. Bu konuda şu basit kural aklınızda olsun: Diğerlerinin hakkınızda neler öğrenebileceğini kontrol etmek için, İnternet arama çubuğuna adınızı soyadınızı yazın ve sonuçları analiz edin."

Verilerinizi korumak için bu güvenlik kurallarına dikkat edin!

Kaspersky, kişisel verilerinizin doğru şekilde korunduğundan emin olmak için aşağıdaki güvenlik ipuçlarını takip etmenizi öneriyor:
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Gizli bilgilerinizi (telefon numarası, pasaport taraması vb.) yazışmalar da dahil olmak üzere sosyal ağlarda saklamayın veya yayınlamayın.
Gizli verileri şifrelenmiş biçimde, parolalı bir arşiv içinde paylaşın.
Hesaplarınızın iyi korunduğundan emin olun. Her hizmet için güçlü ve benzersiz parolalar kullanın (farklı büyüklükteki harfler, sayılar ve özel karakterler içeren, en az 12 karakter uzunluğunda olsun). Bunları parola yöneticilerinde saklayın.
Uygun hizmetlerde iki aşamalı doğrulama ve Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın. Bunlar çalınan kişisel veya finansal bilgilerinizin kimlik avcılarının eline geçmesini ve mağdur olmanızı önleyecektir.

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