AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Maalesef acı haber! Şehit sayısı yükseldi

Terör devleti İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine düzenlediği kalleş saldırılarda şehit sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusunun ateşkese rağmen gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 12'ye yükseldi.

İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Nebatiye'ye bağlı Zıbdin beldesine düzenlediği saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

Şehabiyye beldesini hedef alan hava saldırısında da 1 kişi öldü.

 

İsrail'e ait insansız hava aracı (İHA), sabah saatlerinde Nebatiye kentine bağlı Zefta beldesinde sağlık merkezi yakınındaki bir aracı hedef aldı. Saldırıda araç sürücüsü hayatını kaybetti, bir sağlık personeli ise yaralandı.

İsrail savaş uçakları ayrıca Sayda kentine bağlı Akbiyye beldesi girişini ve Adusiye beldesi kırsalındaki El-Barak bölgesini hedef aldı. Marvaniye beldesi de gün içerisinde 2 kez hava saldırısına uğradı.

Günlerdir yoğun saldırılara maruz kalan Sur kentinde ise kent merkezi ile Hoş Sur, Kefer Huna, Mecdel Zun, Haddasaa, Mecadil ve Cuye beldelerine hava saldırıları düzenlendi, Şahabiye beldesi de 2 ayrı İHA saldırısıyla hedef alındı.

Nebatiye vilayetinde Arabsalim, Yahmur Şakif, Kefer Tebnit ve Arnun beldelerine hava saldırıları gerçekleştirildi, Şevkin beldesi de İHA saldırısına maruz kaldı.

İsrail topçuları da Sur'a bağlı Sarifa beldesini yoğun şekilde bombaladı.

 

Öte yandan NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun gece saatlerinden sonra Brikaa, Tul ve Kefrsir beldelerine düzenlediği saldırılarda 8 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana Lübnan'ın güneyindeki bölgelere düzenlediği hava saldırılarında 6 kişinin yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

 

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen üçüncü tur görüşmeler sonucunda 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması ve haziran ayı başında dördüncü tur görüşmelerin yapılması kararlaştırılmıştı.

 

Lübnan Sağlık Bakanlığı yaptığı son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 3 bin 412 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, orduya Lübnan'a yönelik saldırıların artırılması talimatını verdiğini söylemişti.

