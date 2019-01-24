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M3 para arzı azaldı

24 Ocak 2019 Perşembe 14:54
M3 para arzı azaldı
İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,39 azalarak 2 trilyon 1,1 milyar lira seviyesine geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 18 Ocak'ta M3 para arzı, yüzde 0,39 azalışla 2 trilyon 1 milyar 133 milyon 485 bin liraya indi.

M3 para arzı, 11 Ocak 2019'da 2 trilyon 8 milyar 927 milyon 104 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 2,71 artarak 162 milyar 826 milyon 889 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,36 yükselişle 215 milyar 515 milyon 547 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,88 azalışla 799 milyar 400 milyon 295 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,36 gerileyerek 653 milyar 383 milyon 536 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 14:54
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