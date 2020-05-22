  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Canavar otu nedir? Canavar otunun faydaları nelerdir? Canavar otu ne işe yarar, ne için kullanılır? Canavar otu çayı nasıl hazırlanır?

İş ilanları İŞKUR kamu personel alımları başvuruları

Sözleşmeli öğretmenler ne zaman göreve başlayacak?

Devlet Bahçeli'nin 'vekil transferi' önerisi sonrası AK Parti'den ilk açıklama

Sabancı Holding 150 bin hızlı tanı kitini bakanlığa teslim etti
için kalan
Ekonomi

M3 para arzı azaldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 14:58:29 -
M3 para arzı azaldı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,25 azalışla 3 trilyon 90,8 milyar liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 15 Mayıs'ta M3 para arzı, yüzde 0,25 düşüşle 3 trilyon 90 milyar 833 milyon 98 bin liraya geriledi. M3 para arzı, 8 Mayıs'ta 3 trilyon 98 milyar 573 milyon 514 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 6,08 artarak 369 milyar 284 milyon 591 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 1,49 azalarak 476 milyar 133 milyon 339 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, yüzde 0,19 yükselişle 1 trilyon 18 milyar 26 milyon 95 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,74 düşüşle 876 milyar 406 milyon 680 bin lira oldu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı