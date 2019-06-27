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M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 21 Haziran'da M3 para arzı yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262,5 milyar liraya yükseldi

27 Haziran 2019 Perşembe 15:00
M3 para arzı arttı

İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre, 21 Haziran'da M3 para arzı, yüzde 0,09 artışla 2 trilyon 262 milyar 533 milyon 903 bin liraya çıktı. M3 para arzı, 14 Haziran'da 2 trilyon 260 milyar 479 milyon 745 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 3,32 artarak 183 milyar 789 milyon 427 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı da yüzde 0,40 yükselerek 281 milyar 93 milyon 320 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,75 artışla 779 milyar 319 milyon 637 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 1,36 azalarak 781 milyar 119 milyon 827 bin lira oldu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 15:00
  1. haftalık para ve banka istatistikleri
  2. M3

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