0553 313 94 23

M3 para arzı arttı

TCMB verilerine göre, 15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı

21 Mart 2019 Perşembe 15:14
M3 para arzı arttı
İSTANBUL (AA) - En geniş tanımlı para arzı M3, geçen hafta yüzde 2,50 artarak 2 trilyon 123,5 milyar lira seviyesine yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Seçilmiş Bilanço Kalemleri ve Para Arzı verilerine göre,15 Mart'ta M3 para arzı, yüzde 2,50 artışla 2 trilyon 123 milyar 549 milyon 292 bin liraya çıktı.

M3 para arzı, 8 Mart'ta 2 trilyon 71 milyar 702 milyon 607 bin lira seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde vadesiz TL mevduatı, bir önceki haftaya göre yüzde 9,39 artarak 184 milyar 127 milyon 290 bin lira, vadesiz yabancı para (YP) mevduatı ise yüzde 2,77 artarak 235 milyar 662 milyon 258 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

Vadeli TL mevduatı, geçen hafta yüzde 0,65 artarak 779 milyar 644 milyon 682 bin lira, vadeli YP mevduatı ise yüzde 3,03 yükselerek 718 milyar 63 milyon 109 bin lira oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 15:14
  1. M3 Para Arzı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a rakip takım sporcusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 maç men cezası verdi.
    1. PFDK, Aytemiz Alanyaspor Teknik..
    2. GMİS 11’inci olağan genel kurulu..
    3. İngiltere’de 5 camiye balyozlu saldırı
    4. Hükümlüler fidanları toprakla..
    5. Beymen Club'ın Agora mağazası..
    6. Mahir Ünal’dan oy açıklaması
    7. Yeni nesiller için bilişim otobüsü..
    8. Akhisar protokolü ve Down Sendromlu..
    9. Kırşehir’de Nevruz çoşkusu
    10. CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı..
    11. BEÜ Öğrencileri Başkan Demirci ile bir..
    12. "Dijitalleşme artık kalkınma..
    13. Alt Yapı Futbol Takımı Adana’ya gitti
    14. Yeşilyurt Çınar ile markalaştı
    15. Down sendromlular gönüllerince eğlendi
    16. Depremzedeye kira yardımı müjdesi
    17. İzmir'de Kadınlar Kupa Voley heyecanı
    18. Malatya’da Türk Dış Politikası..
    19. Manisa BBSK’da keyifler yerinde
    20. Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!