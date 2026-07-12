M. Şevket Eygi rahmetle anılıyor

Vefatının 7. Yıldönümünde Gazeteci/Yazar Mehmet Şevket Eygi’yi hayırla yâd ediyoruz.

Mehmet Şevket Eygi 1933’te Zonguldak’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1957’den itibaren dergi, gazete ve kitap yayıncılığı yaptı. Telif kitaplarının yanı sıra dergilere makale ve fıkra türünde yazılar yazdı. Koleksiyonunda; farklı konularda birçok dilde 1588-2017 arasında yayınlanmış 15.000 eser yer almaktadır.

Eygi, Ocak 1969’da hacc için Türkiye’den çıkış yaptı. Bir ay sonra gerçekleşen ve tarihe “Kanlı Pazar” olarak geçen olaylar sonrası açılan davalar sebebiyle, 6 yıl Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Almanya’da yaşadı. Bir söyleşide o dönemi, şöyle aktarmıştı: “Egemen azınlıkların vesayet rejimlerinde fikir ve inançlarımdan dolayı çok çektim, mahkemelerde süründüm. Cezaevlerinde yattım, 6 sene yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Her iki ‘günlük gazetem’ batırıldı. Milli Gazete’de 20 yıldan beri yazıyorum. Hiçbir iç baskıya ve sansüre uğramadım. 28 Şubat’tan sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde aleyhimde bir sürü dava açıldı. Bazı mahkumiyet kararları verildi ama kanunlarda değişiklik olduğu için paçayı sıyırdım... Basın özgürlüğü dışta olan bir özgürlük değildir. Gazetecinin içinde özgürlük yoksa dıştaki özgürlükten yararlanamaz.”

Türkiye’ye 1974’te dönen Eygi, sahibi olduğu Bedir Yayınevi ile ilgilendi, 1976’da haftalık çıkardığı “Büyük Gazete”de “Ubeydullah Küçük” müstear ismiyle yazdı. Eserlerinde Ali Fuat Başgil, Eşref Edip, Nurettin Topçu, Mehmed Zahid Kotku, Şeyh Sami Efendi ve Muzaffer Ozak’ın görüşlerinden yararlanan yazar, 1986’da çıkarılan Yeni Haber gazetesinde günlük yazılar yazdı, 1988’de Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, birkaç ay da Hürriyet grubunun çıkardığı Son Çağrı’da yazdı. 1991’den vefatına kadar Milli Gazete’de “Takvimden Yapraklar” isimli köşede okurlarıyla buluştu.