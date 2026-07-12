  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Hava operasyonu düzenlediler! Onlarca terörist öldürüldü Türkiye’de olsaydı Sözcü itiraz ederdi: Her yer beton NATO Zirvesi’nde misafirlere ikram edilen içecekler! Takdir toplayan detay "Bedava traktör" yalancısı Özgür'den traktör römorku üzerinde ucuz şov Vay şerefsiz! Eski Başbakan Netanyahu’nun planını açıkladı Sağlığı mercek altına alınmıştı! Trump test sonucunu açıkladı: Washington’da bunu yapacak çok az kişi var ABD'de deprem etkisine neden olan skandal! İsrailli eşkıyalar ABD'li kongre üyesini silahlarla esir aldı! Kuveyt açıklarında Iraklı balıkçılara kanlı saldırı! Bölgede tansiyon yükseliyor! Bir mezuniyet töreninde daha büyük skandal! O üniversitede de ayet yazılı pankarta müdahale ettiler Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken hediye: Lübnan Başbakanı'na 'Osmanlı'yı hatırlattı
Aktüel M. Şevket Eygi rahmetle anılıyor
Aktüel

M. Şevket Eygi rahmetle anılıyor

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
M. Şevket Eygi rahmetle anılıyor

Türkiye’nin önemli mütefekkirlerinden, yarım asrı aşan gazetecilik hayatının önemli bir bölümünü mahkeme salonu ve cezaevlerinde geçiren usta kalem Mehmet Şevket Eygi’yi ebediyete irtihalinin 7. yıl dönümünde rahmetle anıyoruz.

Vefatının 7. Yıldönümünde Gazeteci/Yazar Mehmet Şevket Eygi’yi hayırla yâd ediyoruz.

Mehmet Şevket Eygi 1933’te Zonguldak’da doğdu. Galatasaray Lisesi ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

1957’den itibaren dergi, gazete ve kitap yayıncılığı yaptı. Telif kitaplarının yanı sıra dergilere makale ve fıkra türünde yazılar yazdı. Koleksiyonunda; farklı konularda birçok dilde 1588-2017 arasında yayınlanmış 15.000 eser yer almaktadır.

Eygi, Ocak 1969’da hacc için Türkiye’den çıkış yaptı. Bir ay sonra gerçekleşen ve tarihe “Kanlı Pazar” olarak geçen olaylar sonrası açılan davalar sebebiyle, 6 yıl Suudi Arabistan, Ürdün, Lübnan ve Almanya’da yaşadı. Bir söyleşide o dönemi, şöyle aktarmıştı: “Egemen azınlıkların vesayet rejimlerinde fikir ve inançlarımdan dolayı çok çektim, mahkemelerde süründüm. Cezaevlerinde yattım, 6 sene yurt dışına çıkmak zorunda kaldım. Her iki ‘günlük gazetem’ batırıldı. Milli Gazete’de 20 yıldan beri yazıyorum. Hiçbir iç baskıya ve sansüre uğramadım. 28 Şubat’tan sonra Devlet Güvenlik Mahkemeleri’nde aleyhimde bir sürü dava açıldı. Bazı mahkumiyet kararları verildi ama kanunlarda değişiklik olduğu için paçayı sıyırdım... Basın özgürlüğü dışta olan bir özgürlük değildir. Gazetecinin içinde özgürlük yoksa dıştaki özgürlükten yararlanamaz.”

 

Türkiye’ye 1974’te dönen Eygi, sahibi olduğu Bedir Yayınevi ile ilgilendi, 1976’da haftalık çıkardığı “Büyük Gazete”de “Ubeydullah Küçük” müstear ismiyle yazdı. Eserlerinde Ali Fuat Başgil, Eşref Edip, Nurettin Topçu, Mehmed Zahid Kotku, Şeyh Sami Efendi ve Muzaffer Ozak’ın görüşlerinden yararlanan yazar, 1986’da çıkarılan Yeni Haber gazetesinde günlük yazılar yazdı, 1988’de Zaman gazetesinin genel yayın yönetmenliğini yürüttü, birkaç ay da Hürriyet grubunun çıkardığı Son Çağrı’da yazdı. 1991’den vefatına kadar Milli Gazete’de “Takvimden Yapraklar” isimli köşede okurlarıyla buluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23