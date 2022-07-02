  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem "M. Kemal yaşasaydı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi"
Gündem

"M. Kemal yaşasaydı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi"

Gazeteci Fatih Uğurlu, SİHA'lardan rahatsız olan CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'ya sert tepki gösterdi ve "Ben inanıyorum ki, M. Kemal bugün yaşasaydı, Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 00:40:00 -

 yeniakit.com.tr 

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit'in Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, geçtiğimiz günlerde SİHA'larla savunma sanayine çağ atlatan Selçuk Bayraktar'a yönelik tehdit dolu ifadeler kullanan ve "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.

"Her fırsatta SİHA'ları kötülüyor. Bir de hak, hukuk, adalet diyerek süslüyor yalanlarını" diyen Uğurlu, "CHP kontrolündeki 6'lı masa iktidar olursa, öyle anlaşılıyor ki, ilk işleri Türkiye'de SİHA üretimini durdurmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde, ABD'nin kontrolüyle iktidara gelebilecek olan ve bunun da emarelerini gördüğümüz yerde neden olmasın. Vaktiyle savaş uçağı üretebileceğimiz halde, uçak fabrikalarını kapatarak gaz ocağı fabrikalarına çeviren bunlar değil miydi? Ben inanıyorum ki, M. Kemal bugün yaşasaydı, Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23