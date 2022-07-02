"M. Kemal yaşasaydı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi"

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Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Fatih Uğurlu, Yeni Akit'in Youtube kanalında önemli açıklamalarda bulundu.

Uğurlu, geçtiğimiz günlerde SİHA'larla savunma sanayine çağ atlatan Selçuk Bayraktar'a yönelik tehdit dolu ifadeler kullanan ve "Bu korku size yeter ama emin olun adil olacağız." diyen CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin Tanrıkulu'ya tepki gösterdi.

"Her fırsatta SİHA'ları kötülüyor. Bir de hak, hukuk, adalet diyerek süslüyor yalanlarını" diyen Uğurlu, "CHP kontrolündeki 6'lı masa iktidar olursa, öyle anlaşılıyor ki, ilk işleri Türkiye'de SİHA üretimini durdurmak. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerde, ABD'nin kontrolüyle iktidara gelebilecek olan ve bunun da emarelerini gördüğümüz yerde neden olmasın. Vaktiyle savaş uçağı üretebileceğimiz halde, uçak fabrikalarını kapatarak gaz ocağı fabrikalarına çeviren bunlar değil miydi? Ben inanıyorum ki, M. Kemal bugün yaşasaydı, Sezgin Tanrıkulu'nu İstiklal Mahkemelerinde yargılatır, idama mahkum ettirirdi" dedi.