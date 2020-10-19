M. Kemal istismarı yapan Yılmaz Özdil'den skandal hata

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan, M. Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nı istismar eden Yılmaz Özdil, son kitabı "Son Cüret" kitabının tanıtımında mühim bir hataya imza attı.

Sabah'ın haberine göre; kitabın tanıtımında Kurtuluş Savaşı'nın mühim isimlerinden Ali Fuat Paşa'nın yanlış fotoğrafının kullanılması ve Özdil'in Ali Fuat Cebesoy'u tanımayarak bu hatayı "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

M. Kemal'in yanında yer almış subayların tanıtıldığı videoda Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından Ali Fuat Paşa zannedilerek 1916'da Kafkas Cephesi'nde şehit olan Çolak Faik Paşa'nın fotoğrafı konuldu. Özdil de bu tanıtım videosunu "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleri ile paylaştı.

Özdil'in M. Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını fark etmemesi dikkat çekti.

Tümgeneral Çolak Ahmet Faik Paşa 2'nci Kolordu Komutanı