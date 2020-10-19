  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem M. Kemal istismarı yapan Yılmaz Özdil'den skandal hata
Gündem

M. Kemal istismarı yapan Yılmaz Özdil'den skandal hata

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan Yılmaz Özdil, "Son Cüret" kitabının tanıtımında skandal bir hataya imza attı.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 01:03:00 - 2020-10-19 01:04:56
M. Kemal istismarı yapan Yılmaz Özdil'den skandal hata

Sözcü'de kopyala yapıştır yapan, M. Kemal ve Kurtuluş Savaşı'nı istismar eden Yılmaz Özdil, son kitabı "Son Cüret" kitabının tanıtımında mühim bir hataya imza attı.

Sabah'ın haberine göre; kitabın tanıtımında Kurtuluş Savaşı'nın mühim isimlerinden Ali Fuat Paşa'nın yanlış fotoğrafının kullanılması ve Özdil'in Ali Fuat Cebesoy'u tanımayarak bu hatayı "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleriyle paylaşması tepkilere neden oldu.

M. Kemal'in yanında yer almış subayların tanıtıldığı videoda Kurtuluş Savaşı'nın önemli kahramanlarından Ali Fuat Paşa zannedilerek 1916'da Kafkas Cephesi'nde şehit olan Çolak Faik Paşa'nın fotoğrafı konuldu. Özdil de bu tanıtım videosunu "Rahmet, saygı, minnet ve şükranla..." sözleri ile paylaştı.

Özdil'in M. Kemal'in en yakınında yer alan Ali Fuat Cebesoy'un fotoğrafının yanlış kullanıldığını fark etmemesi dikkat çekti.

Tümgeneral Çolak Ahmet Faik Paşa 2'nci Kolordu Komutanı

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda
Gündem

KKTC seçimlerini Ersin Tatar kazandı! Adil Gür zor durumda

KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimlerini Ersin Tatar'ın kazanmasının ardından A&G Araştırma Şirketi Genel Müdürü Adil Gür zor durumda kaldı. Gür..
Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji
Teknoloji

Dünyadaki muadillerinden çok daha önde! TSK'ya savaşın seyrini değiştirecek milli teknoloji

Türkiye'nin geliştirdiği SİHA'larda başarıyla görev yapan ve ciddi ihracat başarısı yakalayan mini akıllı mühimmat (MAM) ailesi, gelecek dön..
TOGG’a büyük övgü! Türkiye kendi Tesla’sını oluşturdu
Gündem

TOGG’a büyük övgü! Türkiye kendi Tesla’sını oluşturdu

Alman basınının önde gelen ekonomi gazetelerinden Handelsblatt'ta TOGG'un büyük başarısını itiraf etti. Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), ..
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva
Satılık 2011 Model Chevrolet Captiva

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay