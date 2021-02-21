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Gündem M. Emin Saraç Hoca son yolculuğuna uğurlandı
Gündem

M. Emin Saraç Hoca son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin önemli hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç Hoca, Hakk'a uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2021-02-21 12:59:00 - 2021-02-21 14:18:54

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

M. Emin Saraç için öğle namazını müteakip Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılınıyor. Namaza, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Saraç'ın cenazesi, Fatih Camisi Haziresi'nde toprağa verildi.

Başkan Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor...

 

 

 

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