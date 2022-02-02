Lyon, Marsilya'yı yendi
Fransa Ligue 1'de 14. hafta erteleme maçında Olympique Lyon, sahasında Marsilya'yı 2-1'lik skorla yendi. Lyon'a üç puanı getiren golleri Shaqiri ve Dembele attı.
Fransa Ligue 1'de 14. hafta erteleme maçında Olympique Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Lyon'a galibiyeti getiren goller 76'da Shaqiri ve 89'da Moussa Dembele'den geldi. Marsilya'nın tek golünü ise 10. dakikada Guendouzi kaydetti.
Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla Lyon 34 puana yükseldi, Marsilya ise 40 puanda kaldı.