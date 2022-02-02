  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Lyon, Marsilya'yı yendi
Spor

Lyon, Marsilya'yı yendi

Fransa Ligue 1'de 14. hafta erteleme maçında Olympique Lyon, sahasında Marsilya'yı 2-1'lik skorla yendi. Lyon'a üç puanı getiren golleri Shaqiri ve Dembele attı.

Yeniakit Publisher
2022-02-02 04:34:00 - 2022-02-02 04:55:48
Lyon, Marsilya'yı yendi

Fransa Ligue 1'de 14. hafta erteleme maçında Olympique Lyon ile Marsilya karşı karşıya geldi. Mücadele ev sahibi ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Lyon'a galibiyeti getiren goller 76'da Shaqiri ve 89'da Moussa Dembele'den geldi. Marsilya'nın tek golünü ise 10. dakikada Guendouzi kaydetti.

Marsilya'da milli futbolcumuz Cengiz Ünder maça ilk 11'de başladı ve 86 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Lyon 34 puana yükseldi, Marsilya ise 40 puanda kaldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay