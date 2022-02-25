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Spor Lyon, Kerem'i kafasına taktı!
Spor

Lyon, Kerem'i kafasına taktı!

Galatasaray'daki performansı göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor...

Yeniakit Publisher
2022-02-25 13:16:00 - 2022-02-25 13:23:24
Lyon, Kerem'i kafasına taktı!

Galatasaray'daki performansı göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor...

Galatasaray'ın Avrupa'da gösterdiği başarılı performansla son 16'ya adını yazdırmasına rağmen ligde alınan kötü sonuçlar sonrası sarı kırmızılı takımın Avrupa kupalarına katılma ihtimali zora girdi.

Avrupa tarafından yakından takip edilen isimlerden olan Kerem, 9 gol 8 asistinin yanı sıra takımın en değerli oyuncusu olmasıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Daha önce çıkan haberlerde ise 23 yaşındaki oyuncunun Galatasaray'ın önümüzdeki sezon Avrupa'da yer almama ihtimalinin yüksek olması sebebiyle takımdan ayrılmak istediği ifade edilmişti.

Konuyla ilgili yeni bir iddia da Fransa'dan geldi. But! adlı Fransızca yayın yapan sitenin haberine göre Ol. Lyon, Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu için ciddi girişimlerde bulunacak.

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