Dünyaca ünlü manken Bella Hadid, Lyme hastalığı nedeniyle tedavi altına alındı. Hastalık haberinin ardından Lyme hastalığının ne olduğu, belirtileri ve tedavi yöntemleri en çok merak edilen konulardan biri oldu. Sizler için Lyme hastalığı ile ilgili detayları derledik.

Peki Lyme hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Lyme hastalığının tedavisi var mı? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

LYME HASTALIĞI NEDİR?

Lyme hastalığına Borrelia burdorferi bakterisi nedeniyle görülür. Hastalık enfekte kenelerin insanları ısırması sonucu bulaşır. Bulaşma, enfekte İxodes cinsi kenelerin yetişkin veya olgunlaşmamış formlarının insanı ısırmaları sonucu oluşur. İnsan enfeksiyonlarının çoğu olgunlaşmamış keneler tarafından ısırılmayla meydana gelir.

LYME HASTALIĞI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kene ısırmasından 3-30 gün sonra bazı belirtiler kendini göstermeye başlar. Bu belirtiler şu şekildedir:



Yorgunluk, titreme, ateş, baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları ve lenf bezlerinde şişme görülür.

Eritema migrans (EM) denilen “ boğa gözü” görünümünde, genişleyen bir halka şeklinde kırmızı bir döküntü görülür. Enfekte kişilerin % 70’ inde görülür ve kene ısırığının olduğu yerde 3-30 gün içinde (ortalama 7 günde) başlar.

Bazı kişilerde kene ısırığının olduğu yerde 1-2 gün içerisinde kaybolan küçük yumru veya kızarıklık olabilir. Bu lyme hastalığının belirtisi değildir.



Hasta bu aşamada tedavi edilmezse haftalar içerisinde enfeksiyon vücudun diğer bölgelerine yayılabilir ve aşağıdaki belirtiler oluşur:

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Vücudun diğer alanlarında ek EM lezyonları,

Yüz paralizisi (yüzün birinde veya her iki tarafta kas tonusu kaybı),



Beyin zarı iltihabı nedeniyle şiddetli baş ağrısı ve ense sertliği,



Büyük eklemlerde ağrı ve şişlik,



Kalp çarpıntısı ve baş dönmesi,

Bu belirtiler genellikle tedavi olmadan da haftalar ya da aylar sonra ortadan kalkıyor. Fakat ne olursa olsun tedavi edilmeyen bu belirtiler zaman içinde artabilir.

LYME HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Lyme hastalığının erken evrelerde teşhis edilmesi hastasının tedavi konforunu artırır. Lyme hastalığının genellikle 10 ile 14 günlük arasında belirlenen oral antibiyotik ile tedavi edilebilir. Lyme hastalığı ilerlemesi durumunda antibiyotik tedavi kürü 14 ile 28 gün sürebilir.