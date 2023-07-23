Lyanco transferi patlayan Beşiktaş'tan sürpriz atak! Bu sefer olacak mı?

Önümüzdeki sezon iddialı bir kadro kurarak zirve yarışında yer almak isteyen Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu İstanbul'a getirmiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti. Stoper bölgesine takviye yapmak isteyen siyah-beyazlılar, rotayı Portekiz'e kırdı. ASpor'a göre;

Geçtiğimiz sezon 3. bitiren Beşiktaş, önümüzdeki yıl şampiyonluk hasretine son vermek ve taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Siyah-beyazlılar transferde ince eleyip sık dokurken, stopere Southampton forması giyen Lyanco'yu transfer etmek istemiş fakat oyuncu sağlık testlerini geçememişti.

Bu mevkiye takviye çalışmalarını sürdüren Kara Kartal için Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

A Bola'nın haberine göre; Beşiktaş Portimonense forması giyen Pedrao'yu gündemine aldı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Siyah-beyazlı yöneticilerin ilk teması gerçekleştirdikleri ve Sambacı stoperi soruşturdukları belirtildi.

Portimonense Teknik Direktörü Rodiney Sampaio'nun ayrılığa sıcak bakmadığı öğrenildi.

Pedrao geçtiğimiz sezon tüm kulvarlarda 33 maça çıkarken 2 gollük katkı sağladı ve 2.944 dakika sahada kaldı.

Portekiz ekibiyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 26 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 1.2 milyon Euro...