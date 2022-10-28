Lütfü Türkkan'dan skandal TOGG sözleri! Yuh olsun sana
Şehit ailesine küfürle gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'nin otomobili Togg ile ilgili yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı.
Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (TOGG) üretim tesisi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.
Üretim bandından inecek yerli otomobil, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı rahatsız etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı.
Şehit ailesine küfürle gündeme gelmişti, bu kez TOGG'dan rahatsız oldu
Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TOGG üzerinden bir kez daha nefret kustu.
Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullandı.
Türkkan'ın paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.