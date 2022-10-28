  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

TOGG fabrikası yarın hizmete açılıyor! Şerefin olduğunu ispatla Cem Toker..

Hüseyin Baş "beni de alın" diye yalvarmıştı! İlk somut adım Meral Akşener'den geldi

Şaka gibi karar! Arnavutköy’de üç kişiyi tabancayla yaralayan maganda serbest bırakıldı!

"Türkiye Yüzyılı" başladı! Başkan Erdoğan ilk hedefi duyurdu

Başkan Erdoğan "Türkiye Yüzyılı" hedeflerini açıkladı

Başkan Erdoğan duyurdu: Gelecek hafta meclise sunulacak

Hepsinin birer anlamı var! Yerli otomobil TOGG'un renklerinin sırrı ortaya çıktı

‘hak, hukuk, adalet’ diyen solcularda son durum: Kani Beko’dan iki kızı ve damadına belediyede torpil!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında dikkat çeken görüntü!
Gündem Lütfü Türkkan'dan skandal TOGG sözleri! Yuh olsun sana
Gündem

Lütfü Türkkan'dan skandal TOGG sözleri! Yuh olsun sana

Şehit ailesine küfürle gündeme gelen İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın, Türkiye'nin otomobili Togg ile ilgili yaptığı paylaşım tepkiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-28 21:08:00 -
Lütfü Türkkan'dan skandal TOGG sözleri! Yuh olsun sana

Türkiye'nin Otomobil Girişim Grubunun (TOGG) üretim tesisi, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılacak.

Üretim bandından inecek yerli otomobil, İYİ Partili Lütfü Türkkan'ı rahatsız etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın Bursa’da yapacağı açılışın ardından seri üretimine başlanacak Türkiye’nin yerli ve milli otomobili TOGG için Gemlik ilçesindeki dev fabrikada hazırlıklar tamamlandı.

Şehit ailesine küfürle gündeme gelmişti, bu kez TOGG'dan rahatsız oldu

Şehit yakınına küfretmesiyle gündem olan İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, TOGG üzerinden bir kez daha nefret kustu.
Türkkan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kirasını ödeyemeyen karnı togg olmayan adam neylesin TOGG'u?" ifadelerini kullandı.


Türkkan'ın paylaşımına vatandaşlar tepki gösterdi.

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23