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Lütfü Savaş’tan Hatayspor’a ziyaret

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor tesislerini ziyaret etti.

05 Nisan 2019 Cuma 15:39
Lütfü Savaş’tan Hatayspor’a ziyaret

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor tesislerini ziyaret etti.


Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Hatayspor’lu futbolcuları Ümraniyespor maçı öncesinde Osman Çalgın Tesisleri’nde ziyaret ederek moral verdi. 7 Nisan Pazar günü deplasmanda Ümraniyespor ile karşılaşacak olan Hatayspor’a başarılar dileyen Lütfü Savaş, Hatayspor’un deplasmandan üç puan ile döneceğine inandığını söyledi.


Hatayspor teknik heyeti ve futbolcular ise bugün mazbatasını alan Lütfü Savaş’a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Savaş ve futbolcular ziyaretin sonunda günün anısına hatıra fotoğrafı çekildiler.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 15:39
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