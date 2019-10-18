Lütfi Kibiroğlu dualarla anıldı

Sebahattin Ayan İstanbul

Milli Görüş davasının yılmaz savunucularından olan ve bütün benliğiyle İslam’ın emrinde yaşayan Lütfi Kibiroğlu vefatının 2. yıl dönümü münasebetiyle rahmetle yad edildi. 1999-2004 yılları arasında, kapatılan Fazilet Partisi’nden Eminönü Belediye Başkanlığı görevini yürüten ve başkanlığı boyunca büyük taktir toplayan Kibiroğlu, son nefesine kadar hakkı zikretmekten geri durmadı. 70 yaşında amansız bir hastalığın neticesinde Hakka yürüyen Kibiroğlu’nun vefatı münasebetiyle kabri başında da Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dualar edildi.

Sosyal Medya hesabından paylaşımda bulunan Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, “17 Ekim, değerli Lütfi Kibiroğlu ağabeyimin 2. vefat yıl dönümü. Her hal ve şart altında gülen yüzü, girdiği ortamları etkisi altına aldığı pozitif enerjisi, dava ve gönül adamlığı ile iz bırakan bir şahsiyet olarak emanetini teslim etti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun” dedi.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanı Abdullah Sevim de, “Bir güzel insan. Bir dava adamı. Bir gönül insanı. Gariplerin başkanı Lütfi Kibiroğlu’nu vefatının ikinci yıl dönümünde rahmetle ve özlemle anıyorum” ifadelerini kullandı.