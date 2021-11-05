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Siyaset Lütfi Elvan görevden alındı mı? Lütfi Elvan istifa mı etti? Son dakika açıklaması
Siyaset

Lütfi Elvan görevden alındı mı? Lütfi Elvan istifa mı etti? Son dakika açıklaması

Son dakika haberi: Bazı medyada Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın istifa ettiğine yönelik algı operasyonları yapılmıştı. Bu haberler sonrası Lütfi Elvan görevden alındı mı? Lütfi Elvan istifa mı etti? soruları da sorulmaya başlamıştı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Lütfi Elvan’ın istifa edip etmediğine ilişken açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 11:00:00 - 2021-11-05 11:38:02
Lütfi Elvan görevden alındı mı? Lütfi Elvan istifa mı etti? Son dakika açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği yönünde çıkan haberleri yalanladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın istifa ettiği, eski bakan Berat Albayrak'ın isminin yeniden gündemde olan haberlere ilişkin sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

Lütfi Elvan istifa mı etti?

Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Hazine ve Maliye Bakanımız Lütfi Elvan görevinin başındadır. Aşağıdaki sözde haber yalandır.Hangi gerekçeyle olursa olsun böylesi mesnetsiz haberlerle sahte gündemler oluşturmaya çalışmak kötülüktür. Bu sözde habere konu ettiğiniz insanlara ve kamuoyuna özür borçlusunuz!"

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