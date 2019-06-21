0553 313 94 23

Lut Kavmi'nin azgın torunları yerinde duramıyor! Birçok kişi ve kuruluşu hedef gösterdiler

25 Haziran Salı günü saat 20.00’de İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezinde buluşacak Lut Kavmi'nin torunları, yaşam tarzlarına ilişkin doğru yolu gösteren kişi ve kurumları hedef göstererek adına 'Hormonlu Domates Ödül Töreni' dedikleri bir program düzenleyecek.

21 Haziran 2019 Cuma 18:12
Lut Kavmi'nin azgın torunları yerinde duramıyor! Birçok kişi ve kuruluşu hedef gösterdiler

Taha Emre Özdemir  Ankara 

Onursuzların sözde 'LGBTİ Onur Haftası' kapsamında düzenlediği Hormonlu Domates Ödül Töreni, 25 Haziran Salı günü saat 20.00’de İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kendilerine doğru yol gösteren kişi ve kurumları hedef alan Lut Kavmi'nin azgın torunları, oylamalarına Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Valiliği, Nihat Hatipoğlu ve Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş gibi isimleri dahil ettiler.

Kendilerine psikolojik tedavi öneren Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldılar

Açtıkları sanal oylamada Diyanet İşleri Başkanlığını liste başı yapan eşcinsel sapkınlar duyurularında, "E-devlet uygulaması üzerinden sorulan sorulara verdiği cevaplarda, 'eşcinsellik, lezbiyenlik ve benzeri her türlü cinsel ilişkiler haddi/sınırı aşmaktır.' diyen, 'kendini kadın zanneden erkek veya erkek zanneden kadın ya da hemcinsine ilgi duyduğunu iddia eden kişiye düşen görevin, psikolojik tedaviyle düzelme imkanı varsa bu konuda gerekli tedaviye başvurması olduğunu söyleyen, interseks kimlikleri “yapısal bozukluk”, LGBTİ+ hak mücadelesini de “hak değil batıl davası” olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanlığı." ifadelerini kullandılar.

Nihat Hatipoğlu'nun dua ile cevabına tahammül edemediler

LGBTİ'li sapkınların hedefindeki isimlerden birisi Nihat Hatipoğlu oldu. Hazırlayıp sunduğu Ramazan programında bir eşcinsel sapkının, "Acun Ilıcalı’nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor?" sorusuna, "Allah senin de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor." diyerek dua ile cevap veren Hatipoğlu'nu hedef göstererek oylamaya sundular.

Sapkınların cinsiyetsiz tuvalet projesine itiraz eden Başkan Aktaş'ı hedef aldılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ankara Valiliğini de oylamaya sunan LGBTİ'li sapkınlar, Başkan Aktaş'ın, "Belediye marifetiyle cinsiyetsiz tuvalet algısının yayıldığı, mahallelerde LGBT kontenjanı tanınarak onların normalmiş gibi kamuoyunda gösterilmeye çalışıldığı ve bunun bir yerel yönetim eliyle yapılması dünyanın neresine giderseniz gidin, asla kabul edilebilir bir mantık değil." ifadelerini alarak listeye eklediler.

Ankara Valiliği'nin OHAL'i bahane etmekle suçladılar

Ankara Valiliği'nin OHAL sebebi ile sapkınların yürüyüşünü süresiz olarak iptal etmesini de hazmedemeyen sapkın güruh, "OHAL'i bahane ederek LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü süresiz olarak iptal ettiği için Ankara Valiliği'de hormonlu domates ödülümüze adaydır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Haziran 2019 Cuma 18:12
  1. LGBTİ
  2. LGBT
  3. Hormonlu Domates Ödül Töreni
  4. İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
  5. eşcinsellik
  6. lezbiyenlik
  7. OHAL
  8. Ankara Valiliği
  9. Diyanet İşleri Başkanlığı
  10. LGBTİ+
  11. Lut Kavmi
  12. Lut Kavmi'nin torunları
  13. Nihat Hatipoğlu
  14. Bursa Belediyesi
  15. Alinur Aktaş

YORUM YAZ

  • AsabiAsabi29 dk önce
    Bu i.leri ... etmek için bir birimin kurul ması şart olmuştur
  • Yusuf canYusuf can50 dk önce
    Onurdan bahsedemiyecek kadar alcaksinuz,adı mahluklar sizi haddini bilsin size fazla Musa aha gösteriliyor

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Ardahan'da sağanak etkili oldu
  1. Ardahan'da sağanak etkili oldu
  2. Balıkesirspor, Nuno dosyasını kapattı
  3. Şişecam'dan kimyasallar alanında yatırım
  4. İsveç’te ‘En Uzun Gün Bayramı’ coşku..
  5. Viyadükten dereye atlayan şahıs..
  6. Türkiye'den Bağdat'taki cami..
  7. Göller Yöresi için kuvvetli sağanak..
  8. FIBA Şampiyonlar Ligi'ne 4 Türk takımı..
  9. Atıktan Sanata Projesi tanıtıldı (2)
  10. İskilip halk eğitimin yılsonu sergisi..
  11. İdlib'e yönelik saldırılar kınandı
  12. ABD'den Birleşmiş Milletler'e İran..
  13. Direğe çarpan otomobil ters döndü: 5..
  14. Bursaspor Kulübü Başkanı Ay'dan temlik..
  15. GÜNCELLEME- İsrail Gazze sınırında 39..
  16. "Yüzyılın Anlaşması planına ortak olan..
  17. Balıkesirspor, Andre Coelho dosyasını..
  18. Ahmet Türk'ten Öcalan'ın..
  19. Ülkede büyük tehlike! Yaklaşık 88 bin..
  20. BM'den İtalya'ya "düzensiz göçmenleri..
  21. İç Anadolu'da kuvvetli yağış uyarısı
  22. Turgutlu’da trafik kazası: 5 yaralı
  23. Denizlispor, Tolgahan Acar’ı..
  24. "Huzurun tekrar ortadan kaldırılmasına..
  25. Elazığ'da kaldırıma çarpan cip takla..
  26. Süper Lig'de Ömer Toprak bombası!
  27. Japonya’da geçen yıl yaklaşık 88 bin..
  28. ABD'den BMGK'ye İran çağrısı
  29. Ali Ay: "Futbolcuların satışını yeni..
  30. Borsa haftayı düşüşle tamamladı
Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
Putin’in adamlarından açık Erdoğan düşmanlığı!
Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
Putin televizyon programında açıkladı! "Türkiye ve İran'la yapacağız"
Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
Karamollaoğlu'ndan yeni parti açıklaması: Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül ve Ali Babacan...
Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
Putin canlı yayında tüm dünyaya ilan etti! "Sonu felaket olur"
Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”
Gizli görüşmeye ses çıkartmayan Kılıçdaroğlu hedef şaşırtıyor! “İstifa etmeleri lazım”

Günün Karikatürü

21 Haziran 2019
Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
Gerçek günler sonra ortaya çıktı! Başbakan, Suudi Arabistan’ın tehdidiyle istifa etti
Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap
Teröristler arasında 23 Haziran çatlağı! HDP'den Abdullah Öcalan'a cevap