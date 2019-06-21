Lut Kavmi'nin azgın torunları yerinde duramıyor! Birçok kişi ve kuruluşu hedef gösterdiler

Taha Emre Özdemir Ankara

Onursuzların sözde 'LGBTİ Onur Haftası' kapsamında düzenlediği Hormonlu Domates Ödül Töreni, 25 Haziran Salı günü saat 20.00’de İstanbul Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde düzenlenecek. Kendilerine doğru yol gösteren kişi ve kurumları hedef alan Lut Kavmi'nin azgın torunları, oylamalarına Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Valiliği, Nihat Hatipoğlu ve Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş gibi isimleri dahil ettiler.

Kendilerine psikolojik tedavi öneren Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldılar

Açtıkları sanal oylamada Diyanet İşleri Başkanlığını liste başı yapan eşcinsel sapkınlar duyurularında, "E-devlet uygulaması üzerinden sorulan sorulara verdiği cevaplarda, 'eşcinsellik, lezbiyenlik ve benzeri her türlü cinsel ilişkiler haddi/sınırı aşmaktır.' diyen, 'kendini kadın zanneden erkek veya erkek zanneden kadın ya da hemcinsine ilgi duyduğunu iddia eden kişiye düşen görevin, psikolojik tedaviyle düzelme imkanı varsa bu konuda gerekli tedaviye başvurması olduğunu söyleyen, interseks kimlikleri “yapısal bozukluk”, LGBTİ+ hak mücadelesini de “hak değil batıl davası” olarak niteleyen Diyanet İşleri Başkanlığı." ifadelerini kullandılar.

Nihat Hatipoğlu'nun dua ile cevabına tahammül edemediler

LGBTİ'li sapkınların hedefindeki isimlerden birisi Nihat Hatipoğlu oldu. Hazırlayıp sunduğu Ramazan programında bir eşcinsel sapkının, "Acun Ilıcalı’nın kalbinde beni hissetmesi için ne yapmam gerekiyor?" sorusuna, "Allah senin de hayırlı işlerle uğraşmanı nasip etsin. Delikanlımız, gencimiz, evladımız gönlünden geçeni söylüyor." diyerek dua ile cevap veren Hatipoğlu'nu hedef göstererek oylamaya sundular.

Sapkınların cinsiyetsiz tuvalet projesine itiraz eden Başkan Aktaş'ı hedef aldılar

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Ankara Valiliğini de oylamaya sunan LGBTİ'li sapkınlar, Başkan Aktaş'ın, "Belediye marifetiyle cinsiyetsiz tuvalet algısının yayıldığı, mahallelerde LGBT kontenjanı tanınarak onların normalmiş gibi kamuoyunda gösterilmeye çalışıldığı ve bunun bir yerel yönetim eliyle yapılması dünyanın neresine giderseniz gidin, asla kabul edilebilir bir mantık değil." ifadelerini alarak listeye eklediler.

Ankara Valiliği'nin OHAL'i bahane etmekle suçladılar

Ankara Valiliği'nin OHAL sebebi ile sapkınların yürüyüşünü süresiz olarak iptal etmesini de hazmedemeyen sapkın güruh, "OHAL'i bahane ederek LGBTİ Onur Yürüyüşü'nü süresiz olarak iptal ettiği için Ankara Valiliği'de hormonlu domates ödülümüze adaydır."