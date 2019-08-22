0553 313 94 23

Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında

Medipol Esenler Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı:- "Lupus hastalığı kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görülür. Çocukluk çağında nadiren görülebilmekle birlikte genellikle erişkin yaşlarda başlamaktadır"- "Lupus hastalığı günümüzde kesin tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Tedavide amaç hastanın günlük hayatını etkileyen şikayetleri iyileştirmek, gelişebilecek organ hasarını engellemek ve hayatı tehdit edebilecek durumların oluşmasını engellemek."

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:00
Lupus hastalığında kadınlar 9 kat daha fazla risk altında

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Medipol Esenler Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, "Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görülür. Çocukluk çağında nadiren görülebilmekle birlikte genellikle erişkin yaşlarda başlamaktadır. Lupus hastalığı günümüzde kesin tedavi edilebilen bir hastalık değildir. Tedavide amaç hastanın günlük hayatını etkileyen şikayetleri iyileştirmek, gelişebilecek organ hasarını engellemek ve hayatı tehdit edebilecek durumların oluşmasını engellemek." dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada Lupus hastalığına ilişkin bilgi verdi.

Lupus hastalığının birden çok organ sistemini etkileyebilen, kronik, otoimmün bir hastalık olarak kabul edildiğini dile getiren Yardımcı, bağışıklık sistemi hücreleri tarafından üretilen çeşitli otoantikorların, birden çok organı etkilemesi sonucu ortaya çıkan birtakım klinik belirtiler verdiğini söyledi.

Yardımcı, çoğunlukla deri, böbrekler, kalp, merkezi sinir sistemi, akciğerler, eklemler, kan ve üreme sistemi etkilense de tüm organ sistemlerinin etkilenebileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kadınlarda erkeklere oranla yaklaşık 9 kat daha sık görülür. Çocukluk çağında nadiren görülebilmekle birlikte genellikle erişkin yaşlarda başlamaktadır.Kronik yani uzun süre devam edebilen Lupus hastalığında bağışıklık sistemi tarafından üretilen otoantikorlar vücudun kendi organlarını yabancı olarak algılar ve bu organlara saldırır. Bu saldırı sonucunda organlarda iltihaplanma başlar. Bu durumun uzun süre devam etmesi durumunda etkilenen doku ve organlarda hasar oluşmaya başlar. Sıklıkla etkilenen organlardan biri olan deride değişik tarzda döküntüler ve güneş ışığına hassasiyet görülmektedir. Burun ve yanaklarda gözlenen 'kelebek' benzeri döküntü sık görülmektedir.

Bununla birlikte 'diskoid' tarzda denilen deri döküntüleri, ağız içinde afta benzeyen ülserler ve saç dökülmesi gibi belirtiler de eşlik edebilir. Deride güneş ışığına maruz kaldıktan sonra ortaya çıkan döküntüler ve hassasiyet hastalık için oldukça önemli bir ipucudur. Eklemlerde ağrı ve şişlik, karın ağrısı, ishal ve gaitada kanama gibi belirtiler de lupus hastalarında görülebilen belirtilerdendir. Bu şikayetleri olan kişilerin tetkiklerinde hastalığa özgü otoantikorların saptanması hastalığın tanısının konmasında son derece önemli."

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı, Lupus hastalığının günümüzde kesin tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını bildirdi.

Tedavide hastanın günlük hayatını etkileyen şikayetleri iyileştirmek, gelişebilecek organ hasarını ve hayatı tehdit edebilecek durumların oluşmasını engellemenin amaçlandığını anlatan Yardımcı, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hafif seyirli durumlarda deri bulguları çoğunlukla hem steroid (kortizon) içeren hem de steroid içermeyen topikal ilaçlarla tedavi edilebilir. Hastalar güneş ışığına maruz kalmamaları konusunda mutlaka uyarılmalıdır. Uzun kollu giysiler tercih edilmeli, şapka ve güneş gözlüğü gibi aksesuarlar kullanılmalı ve güneşten koruyucu kremleri her mevsim sürmeleri konusunda mutlaka bilgilendirilmelidir. Sistemik şikayetleri olan hastalar öncelikle Romatoloji uzmanları tarafından değerlendirilmeli, gerekirse ağrı kesici ve bağışıklık sistemini baskılayan ilaçlar tedaviye eklenmelidir. Gerekli durumlarda hastaların daha detaylı incelenmesi için farklı branş uzmanlarından görüşler alınabilmektedir.

Lupus hastalığı genetik yatkınlığı olan bireylerde bazı çevresel faktörlerin tetiklemesi sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır. Ailesel olabilmektedir ancak bulaşıcı bir hastalık değildir. Genellikle güneş ışığına maruziyet, stres, viral enfeksiyonlar ve bazı ilaçların kullanımı hastalığı tetikleyen çevresel faktörler olarak bilinmektedir. Bir hastalığın sonucu olarak ortaya çıkmaz ancak bazı hastalıklar lupus hastalığına eşlik edebilmektedir."



Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:00
  1. Medipol Esenler Hastanesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Gürkan Yardımcı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Pekmezci, Karasakal Mahallesi’nde incelemelerde bulundu
    1. Başkan Pekmezci, Karasakal..
    2. Facebook’ta yeni özellik! 3 ülkede..
    3. ASELSAN’dan tarihi sipariş rekoru
    4. Başkan Erdoğan'dan 'Bayar' mesajı
    5. ’Sinop Güç Birliği Derneği’..
    6. "Havadan yaptığımız inceleme sabotaj..
    7. TMO fındık alımlarında yedinci kez..
    8. Sakarya’da bir kişinin silahla..
    9. Gözaltına alınan zanlı kilitli..
    10. Palandöken: Milli servetimiz çöpe..
    11. ABD'li yetkililer, Johnson'ın..
    12. Başkan Sever, içme hattındaki arıza..
    13. Turkcell mağazaları fizy listeleriyle..
    14. Sakarya'dan 131 ülkeye otomotiv satışı
    15. Üreticiyi verimiyle umutlandıran..
    16. Başkan Hürriyet, “Büyük zaferin büyük..
    17. Konya SMMMO’da Staja Giriş Sınavına..
    18. Başkent'te uyuşturucu satıcılarına..
    19. Faiz belini büktü, sermaye artırımı..
    20. Çin’de facia! Toprak kayması sonucu: 8..
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Pompeo açıkça duyurdu: O tarihten sonra kargaşa çıkacak
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Bakan Soylu’dan Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül hakkında bomba ifadeler!
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    İsmail Saymaz 'oh olsun' dedi... Ersoy Dede cevabı yapıştırdı
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal