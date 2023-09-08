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Yaşam Lunaparkta gerilim dolu anlar
Yaşam

Lunaparkta gerilim dolu anlar

Yeniakit Publisher
2023-09-08 15:08:00 -

Eğlenmek için bindiği devasa oyuncakta metrelerce yükseklikte telefonunu böyle düşürdü.

Bursa’da bir grup arkadaş eğlenmek için lunaparka gitti. Oyuncağa binerken telefonu üzerinde unutan kişinin telefonu metrelerce yüksekten aşağı düştü. O anlar kameralara anbean yansıdı.

Bursa’da arkadaş grubu merkez Nilüfer ilçesinde eğlenmek için lunaparka gitti. Lunaparkta “Discovery” adlı oyuncağa binmeye karar veren arkadaş grubundan bir kişi telefonunu yanında unuttu. Oyuncak hareket ederek yükseldiği sırada telefonun aşağı düşmesi saniye saniye amatör kameralara yansıdı.

Telefon paramparça olurken, vatandaşlar, "Allah'tan kimsenin üzerine gelmedi" dediler.

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