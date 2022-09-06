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Dünya Lunaparkta facia! Oyuncak yere böyle çakıldı
Dünya

Lunaparkta facia! Oyuncak yere böyle çakıldı

Hindistan’da bir lunaparkta facia meydana geldi. 12 kişinin bulunduğu döner salıncağın frenleri tutmayınca yere çakıldı.

Yeniakit Publisher
2022-09-06 14:43:00 - 2022-09-06 14:43:53

Hindistan'ın Pencap eyaletindeki lunaparkta yaşanan faciaya ait görüntüler anbean kameralara yansıdı.

Mohali bölgesinde dün akşam saatlerinde asansör oyuncağı yere çakıldı.

Aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu 30 kişiden 12'si, asansörün çakılmasıyla yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ilk belirlemelere göre oyuncağın hidrolik teli koptuğu için yere çakıldığı ifade edildi.

Korkutucu anlar bir kişi tarafından böyle kaydedildi:

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