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Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk yeniden gözaltına alındı

Samsun’da lunaparkta çıkan kavgada olayla ilgisi olmayan 1’i emekli uzman çavuş 2 kişiyi sırtından bıçaklayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı.

20 Ağustos 2019 Salı 16:21
Lunaparkta 2 kişiyi bıçaklayan çocuk yeniden gözaltına alındı

Samsun’da lunaparkta çıkan kavgada olayla ilgisi olmayan 1’i emekli uzman çavuş 2 kişiyi sırtından bıçaklayan 14 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alındı.


Olay, Samsun’un İlkadım ilçesindeki lunaparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu şahıslar arasında kavga çıktı. Kızlarını lunaparkta götüren ve kavgayı görünce ayırmak isteyen emekli uzman çavuş S.Y. (53) ile yabancı uyruklu M.S.H.A.B. (30) sırtlarının iki yerlerinden bıçaklandı. 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.


Her iki yaralının da kavga ile ilgileri olmazken, polis olayla ilgili 14 yaşındaki yabancı uyruklu F.Q.S S.’yi gözaltına aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve kendisi de kavgada elinden yaralanan çocuk, Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren çocuk serbest bırakıldı.


Olayın güvenlik kamerası görüntüsünün ortaya çıkması üzerine savcı serbest bıraktığı yabancı uyruklu F.Q.S S.’nin yeniden gözaltına alınması talimatını verdi. Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yeniden gözaltına alınan çocuk bugün yine Samsun Adliyesine sevk edildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 16:21
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