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Lunaparklara bayram geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, 5 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla lunaparklar doldu taştı.

13 Ağustos 2019 Salı 10:04
Lunaparklara bayram geldi

Aydın’ın Didim ilçesinde, 5 günlük Kurban Bayramı dolayısıyla lunaparklar doldu taştı.


Didim’ de Kurban Bayramı nedeniyle yoğunluk yaşanırken, Altınkum sahillerinde yer alan lunapark, akşam saatleri yerli ve yabancı turistlerce yoğun ilgi gördüğünü belirten Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkan Yardımcısı Nihat Özçevik, bayramın birinci günün de ilçede sakinlik yaşanırken ikinci günün de sahilde yoğunluk yaşanırken ilçenin tek olan lunaparkı dolup taştığını ifade etti.


Kurban Bayramı dolayısıyla ilçede yaşanan yoğunluk esnafın yüzü güldüğünü, hareketliliğin okulların açılacağı Eylül ayın ortalarına kadar devam edeceği ümidini taşıdıklarını belirten Özçevik, bayramlar da, manevi duyguların dorukta olduğu, dargınlıklar, kırgınlıklar unutulmakta, dostluk ve kardeşlik duyguları daha yoğun yaşandığını ifade etti.



Lunapark işletmecisi Özgür Kurt da, mevcut eğlence araçların rutin günlük bakımlarının güvenlik açısın dan yapıldığını ifade ederek, havanın güzel olmasını fırsat bilen vatandaşlar çarpışan araba, dönme dolap, kamikaze ve korku treni gibi oyuncakların keyfini çıkardığını belirtti.

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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 10:04
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